Acea riceve l'attestazione per il miglioramento costante dell'ascolto dei clienti

Acea è fra le prime società italiane ad attenere da RINA Services Spa (azienda specializzata in soluzioni di test, ispezione, certificazione e ingegneria) l’importante attestazione di conformità dei processi alle linee guida ISO 10004.

Nello specifico, Rina ha premiato Acea per l’impegno profuso nel miglioramento dei processi di ascolto della voce del cliente. Infatti l'azienda si è servita delle linee guida in questione per definire la progettazione, lo sviluppo e l’erogazione dei servizi di monitoraggio e misurazione della soddisfazione dei clienti.

Un corso di formazione ad hoc nel 2022 ha iniziat il percorso in Acea per l'applicazione di queste linee guida. La società ha già introdotto una procedura aziendale in cui sono formalizzate le fasi delle attività relative alla misurazione della customer experience (sono 72mila all’anno le interviste realizzato sia telefonicamente che tramite mail) e alla verifica della loro applicazione interna.