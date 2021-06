A Subiaco è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Agostini

Lunedì 28 giugno è stato inuugurato il nuovo Pronto Soccorso dell'ospedale A. Agostini di Subiaco.

Alla presentazione erano presenti Alessio D'Amato assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi. Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale di circa 500mila euro e ha riguardato sia l’adeguamento del Pronto Soccorso, sia la realizzazione di una nuova elisuperficie.

Il lavoro

Nello specifico il finanziamento ha riguardato la razionalizzazione degli spazi esistenti, un adeguamento dei percorsi e un ammodernamento in termini tecnologici ed impiantistici coerente con gli ingressi annui che sono quantificabili in circa 6mila l’anno. In particolare, il nuovo Pronto Soccorso ora offre ai cittadini 1 nuova sala d’attesa e 1 zona osservazione pazienti, nuovi servizi igienici, e 2 box dedicati alla visita. Inoltre, mediante l’ampliamento della camera calda e il dislocamento dell’ingresso è stato possibile creare un novo un locale per piccoli interventi di primo soccorso, opportunamente dimensionato e rispondente a tutti i requisiti impiantistici previsti dalle normative di settore. Il Pronto Soccorso è stato dotato anche di 2 posti letto Covid attrezzati per il monitoraggio di pazienti più critici. Con il finanziamento regionale è stato possibile anche realizzare l’elisuperficie, che è andata a compensare la richiesta emergenziale di questa particolare area montana, ad oggi supportata nell’Area Emergenza della Regione Lazio. La nuova piattaforma è stata intitolata alla memoria di Luciano Romanzi Sindaco di Licenza, Vicepresidente Uncem Lazio e Presidente della Comunità Montana dell’Aniene.Tutti i lavori sono stati predisposti in modo tale da non comportare in nessun momento il blocco del reparto, per questo motivo si è scelto di procedere per fasi lavorative distinte, per permettere una parziale delocalizzazione delle funzioni in relazione all’area occupata permettendo di usufruire degli spazi a disposizione per il dislocamento dei macchinari e dei pazienti. Grazie a questa soluzione per “fasi” sono rimaste operative le aree assoggettate ad interventi di Pronto Soccorso e non sono state interrotte le operazioni di routine previste per tali ambienti.

Le dichiarazioni

Alessio D'Amato ha dichiarato che "l’adeguamento del pronto Soccorso, con tecnologie all’avanguardia e la creazione di un’elisuperficie, vogliono soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini, rendendo migliore la qualità delle cure e del lavoro".

Sulla stessa linea d'onda anche Giuliano Santonocito secondo cui questo rinnovamento fa parte di "una importante azione di rinnovamento delle strutture ospedaliere aziendali sia dal punto di vista strutturale che tecnologico". Il Direttore dell'ASL Roma 5 ha aggiunto anche che a "supporto del nuovo Pronto Soccorso ci sarà anche una nuova TAC 128 slide, la cui procedura di affidamento è in corso di ultimazione e che deriva da un finanziamento accordato dalla Regione Lazio".

Vincenzi ha dichiarato di ritenersi soddisfatto per il completamento della ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Subiaco e della piena operatività, anche nelle ore notturne, dell’elisuperficie. "Il presidio Ospedaliero e i suoi servizi di emergenza" - aggiunge Vincenzi - "costituiscono un elemento fondamentale per la tutela della salute della comunità di Subiaco e della Valle dell’Aniene". Infine anche un "grazie alla giunta Zingaretti per l’eccellente capacità di realizzazione di una rete ospedaliera all’altezza delle difficili sfide che stiamo affrontando".