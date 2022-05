Un romano alla guida della Cei: nominato l'arcivescovo Zuppi

Il romano Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, è il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l'assemblea permanente dei vescovi italiani. La nomina da parte di Papa Francesco è stata letta oggi martedì 24 maggio dal cardinale Gualtiero Bassetti.

Nato nella Capitale nel 1955, ha frequentato il liceo classico Virgilio, dove ha conosciuto nel 1973 il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, che lo ha avvicinato alle attività dell'associazione. Zuppi, che ha celebrato le esequie di David Sassoli - suo compagno di classe - ha iniziato così ad occuparsi di immigrati, emarginati, senza dimora, malati terminali, nomadi, disabili, tossicodipendenti e detenuti.

Con la laurea in Lettere e Filosofia conseguita alla Sapienza, nel 1977 è entrato nel seminario di Palestrina seguendo i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Università Lateranense dove ha conseguito il baccelleriato in Teologia. A maggio del 1981 - quattro giorni prima l'attentato a Papa Giovanni Paolo II - è stato ordinato sacerdote per il clero di Palestrina e subito dopo viene nominato vicario del parroco di Santa Maria in Trastevere, succedendo nel 2000 a monsignor Vincenzo Paglia e rimanendo in carica fino al 2010.

E' stato rettore della chiesa di Santa Croce alla Lungara dal 1983 al 2012 e membro del consiglio presbiteriale diocesano dal 1995 e sempre fino al 2012. Per conto di Sant'Egidio è stato mediatore in Mozambico nel processo di pace dopo diciassette anni di guerra civile e nel 2010 diventa parroco a Torre Angela, nella parrocchia dei Santi Simone e Giuda Taddeo. Nel 2015 Papa Francesco lo nomina arcivescovo di Bologna e quattro anni dopo cardinale.

"Congratulazioni al Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, nominato da Papa Francesco nuovo presidente della Cei. Un grande romano da sempre impegnato nel sostegno agli ultimi e nella promozione del dialogo e della pace. Buon lavoro!", così in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.