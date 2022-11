Zuppa di verdure contro quadro Van Gogh: ambientalisti rischiano fino a 5 anni di condanna

Rischiano una multa pesante ed una condannano fino a 5 anni. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul blitz del movimento ecologista ‘Ultima Generazione’ che lo scorso venerdì hanno lanciato una zuppa di verdure contro la teca in vetro dove si trovava il quadro di Van Gogh "Il seminatore" in mostra a palazzo Bonaparte in centro a Roma.

Nel fascicolo avviato a piazzale Clodio, dopo che lunedì mattina è arrivata un’informativa dei carabinieri, si procede nei confronti delle attiviste per l’ipotesi di reato previsto dall’articolo 518 duodecies relativo al “deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”. Si tratta di fattispecie a tutela del patrimonio culturale che prevede una condanna da due a cinque anni con la multa da 2.500 a 15.000 euro.

Imbrattato "Il seminatore"

Il gesto dimostrativo degli attivisti di Ultima Generazione alla mostra dell'artista olandese non ha arrecato per fortuna danni all'opera di Van Gogh. La stessa era stata momentaneamente rimossa per valutare l'entità di eventuali danni provocati dal lancio della zuppa. Domenica "Il seminatore" è tornato regolarmente in esposizione a palazzo Bonaparte.

Il blitz alla mostra di Van Gogh

L'atto dimostrativo degli attivisti per il clima era andato in scena intorno all'ora di pranzo di venerdì scorso, quando quattro ragazze sono entrate nel museo separatamente, acquistando un biglietto d’ingresso, senza poter però portare zaini o borse in ragione del protocollo di sicurezza istituito nella mostra. Le giovanissime attiviste sono riuscite a confondersi a un gruppo che stava effettuando la visita guidata alla mostra e, una volta di fronte al quadro, hanno repentinamente tirato fuori da sotto i vestiti due piccoli barattoli contenenti la zuppa di verdure, che hanno poi lanciato contro il quadro. La tela era comunque protetta da un vetro, e soltanto la cornice è rimasta lievemente danneggiata.

La condanna del ministro

L'atto dimostrativo alla mostra di Van Gogh ha trovato la condanna del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a SkyTg24: "Le dimostrazioni a favore del clima nei musei e che coinvolgono opere d'arte sono "atti di vandalismo, non centra niente con la cultura". "Se uno ha a cuore l'ambiente, anche io sono tra questi, deve pensare che la tutela dell'ambiente non significa solo la tutela della natura ma di tutto ciò che l'umanità ha prodotto nella storia, anche Leonardo, Michelangelo, Giotto, Van Gogh. Si tratta di atti insensati, anche con motivazioni nobili, non è il mondo questo".

Ancora un blocco sul raccordo anulare

Condanne, multe e fogli di via che non sembrano intimorire gli attivisti di Ultima Generazione che lunedì mattina hanno attuato un altro blitz, bloccando ancora una volta il traffico sul grande raccordo anulare e scatenando, come accade ad ogni blitz, l'ira degli automobilisti fermati dagli ambientalisti.