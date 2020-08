ZTL: dal 31 agosto i varchi tornano attivi

La firma non è arrivata. La Sindaca non ha deciso di non avvallare, con un’apposita ordinanza, una nuova proroga. I varchi elettronici, nelle zone a traffico limitato, tornano nuovamente attivi.

“Da lunedì 31 agosto i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere torneranno attivi secondo gli orari consueti”ha fatto sapere il Campidoglio attraverso un’apposita nota stampa.

Le ZTL erano state sospese durante il lockdown e poi, con la fase due, la Sindaca aveva deciso di prorogare la decisione di lasciare i varchi attivi h24. Anche nelle zone centrali. La decisione di riattivare i varchi elettronici aveva scatenato le proteste dell’opposizione in Aula Giulio Cesare e di alcune associazioni di categoria che, in difesa dei commercianti, avevano annunciato l’intenzione di portare la protesta in Campidoglio.

Nella giornata del 28 agosto, rispondendo ai cronisti, la Sindaca aveva dichiarato “Stiamo andando nella direzione di riattivare la Ztl, come hanno fatto tutte le altre grandi città. Ma faremo un ragionamento sugli orari”. Come ribadito nella comunicazione del Campidoglio però, non c’è stato alcun cambiamento al riguardo. I varchi torneranno quindi attivi “secondo gli orari consueti”.

ZTL Tridente

La ZTL Tridente (A1) è chiusa a automobili, ciclomotori e motocicli nei seguenti orari:

6.30-19.00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi)

10.00-19.00 il sabato (esclusi i festivi)

I 6 varchi elettronici sono posizionati in via di Ripetta (incrocio con via dell'Oca), via dei Pontefici (incrocio piazza Augusto Imperatore), via Condotti (incrocio largo Goldoni), via di Propaganda (incrocio via Capo le Case), via di San Sebastianello, (incrocio viale Trinità dei Monti), via del Gambero (incrocio via delle Convertite).

ZTL Centro Storico

La ZTL Centro Storico diurna è chiusa alle automobili nei seguenti orari:

6.30-18.00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi)

14.00-18.00 il sabato (esclusi i festivi)

La ZTL Centro Storico notturna è chiusa alle auto nei seguenti orari:

23.00-3.00, venerdì e sabato (esclusi i festivi)

ZTL Trastevere

La Zona a Traffico Limitato (ZTL) diurna Trastevere è chiusa alle automobili:

dalle 6.30 alle 10.00 tutti i giorni, esclusi i festivi

La Zona a Traffico Limitato (ZTL) notturna Trastevere è chiusa alle automobili e il limite di velocità è 30 Km/h:

dalle 21.30 alle 3.00, venerdì e sabato (anche se festivi)

da maggio a ottobre è attiva anche il mercoledì e il giovedì (anche se festivi) con gli stessi orari.