Ztl fascia verde: le modifiche del Comune presentate a luglio. Si attende ora l'ok della Regione

Meno di un mese, e ancora nessuna novità ufficiale. Sulla ztl fascia verde Regione e Comune sembrano non trovare la quadra, e come spesso accade per provvedimenti potenzialmente rivoluzionari, più si avvicina il momento in cui dovrebbero entrare in vigore, meno informazioni filtrano alla cittadinanza.

Dopo una primavera caratterizzata dalle proteste di cittadini e categorie e di un vero e proprio battage (mediatico, certamente, ma anche politico), e un'estate all'insegna delle rassicurazioni (queste, esclusivamente politiche), si è arrivati all'autunno senza alcuna indicazione su cosa accadrà il primo novembre. Giorno in cui, stando alla contestata delibera del novembre 2022, dovrebbero entrare in vigore i divieti di accesso e in funzione i 51 varchi elettronici che presidiano la zona a traffico limitato denominata “fascia verde”.

L'ordinanza del sindaco, che ha recepito quanto stabilito nel piano regionale sulla qualità dell’aria, stabilisce un pacchetto di norme ormai note: vietato l’accesso alla fasci verde alle auto alimentate a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7.30-20.30, ai veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30 e ai ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio euro 3. Dal primo novembre 2024, lo stop riguarderà (sempre da lunedì al sabato) anche le auto a benzina euro 3 e ai diesel euro 5 nella fascia oraria 7.30-20.30, cui si aggiungono i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 5 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30.

Le proposte di modifica inviate alla Regione a luglio

A luglio il sindaco Gualtieri aveva firmato un’altra ordinanza con cui prorogava il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti sino al 31 ottobre 2023, nel frattempo erano arrivate una serie di promesse e rassicurazioni per migliaia di cittadini infuriati davanti alla prospettiva di vedersi arrivare a casa decine di multe per raggiungere il posto di lavoro. Comune e Regione, però, si sono di fatto ritrovati davanti a un'impasse: da un lato la promessa ai cittadini di mitigare l'impatto che la fascia verde avrà su di loro, dall'altra la necessità di rispettare le prescrizioni relative all'abbassamento delle percentuali di inquinanti nell'aria, che hanno già portato a una procedura di infrazione europea per il superamento delle soglie di attenzione.

La giunta guidata da Gualtieri e quella guidata da Rocca hanno necessariamente dovuto fare fronte comune, prendendo quindi in considerazione diverse ipotesi di modifica del provvedimento. A giugno il Comune ha inviato alla Pisana le sue proposte, ovvero una proroga di un anno per le auto a gasolio euro 4 e a benzina euro 3 (euro 2 ed euro 3 diesel, va ricordato, già non possono circolare), bonus annui per gli ingressi, ovvero carnet di accessi limitati alla ztl (dai 30 ai 60), e l’introduzione del cosiddetto Move-In - che sta per "Monitoraggio veicoli inquinanti" e che è appunto un sistema di monitoraggio dei veicoli soggetti a limitazioni della circolazione. Il sistema è già in vigore a Milano, e permetterà, attraverso l’utilizzo di una scatola nera, il tracciamento del chilometraggio percorso dal cittadino all’interno del perimetro di fascia verde. Il sistema si assicura che i mezzi su cui è montato non superino il chilometraggio massimo che possono percorrere dentro la fascia verde, e una volta superata la soglia totale di chilometri, l’utente viene rimosso dalla lista, che verrà inviata quotidianamente a Roma Capitale.

Move-in dovrebbe entrare funzione a Roma da Gennaio 2024, e chi lo utilizza non può, ovviamente, ottenere i bonus. Infine, dai divieti saranno esclusi i mezzi con alimentazione GPL e metano.

Proposte ancora senza ufficialità, e il tempo stringe

Queste, in estrema sintesi, le proposte del Comune, su cui la Regione non si è però ancora espressa. Il documento, stando a fonti vicine al Campidoglio, sarebbe stato consegnato a luglio, ma con agosto di mezzo sembra essere rimasto a languire sulle scrivanie, e si è giunti a settembre quasi contropiede. Senza il nullaosta della Regione, però, resta carta, perché è la Regione che deve approvale le proposte, confermando che, pur con le modifiche, il provvedimento relativo alla fascia verde contribuisce al taglio degli inquinanti e riporta le percentuali di polveri sottili sotto la soglia di allarme.

Solo in questo modo è possibile evitare di incorrere in nuove sanzioni, ma alla luce dei tempi sempre più ristretti sorgono spontanee domande cui, a oggi, non ci sono risposte certe: i varchi entreranno in funzione il primo novembre, come previsto? E se sì, inizieranno a piovere le multe? Per chi? Oppure resterà tutto congelato sino a quando non verranno definite proroghe e modifiche? Al momento di ufficiale sembra esserci il passaggio di responsabilità da un ente all'altro, senza alcuna informazione concreta ai cittadini.