Ztl fascia verde, Regione e Comune in pressing per rivedere le regole. Spunta l’ipotesi “Move-In”

Proseguono i confronti in Campidoglio per apportare i cosiddetti “correttivi” alla delibera che ha sancito l’entrata in vigore della tanto contestata ztl fascia verde. In questi giorni il Comune sta lavorando di concerto con la Regione per modificare il provvedimento. che a oggi detta linee guida contro cui è montata una protesta generale, e si moltiplicano incontri, riunioni tecniche e confronti per arrivare a una proposta e stretto giro.

Le ipotesi di modifica della delibera "fascia verde"

Proprio martedì, l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, era alla Pisana per discutere della questione con gli assessori all'Ambiente, al Bilancio e ai Trasporti della giunta Rocca. L’obiettivo è trovare soluzioni che possano mitigare l’impatto dell’entrata in vigore della delibera soprattutto sulle fasce più deboli, ovvero lavoratori e chi non ha la possibilità di cambiare la propria auto e acquistare un mezzo meno inquinante.

Chiarito più volte che i mezzi alimentati a bifuel e gpl potranno circolare all'interno della fascia verde, la giunta continua a lavorare alle ipotesi emerse sino a oggi, ovvero la possibilità di far slittare di un anno lo stop alla circolazione dei diesel euro 4 in fascia verde, previsto per ora a novembre 2023, e una sorta "accesso controllato" alla ztl. Forse con pacchetto di "carnet" che garantiscono un numero predefinito di accessi, oppure con un sistema simile a quello già in vigore in Lombardia ed Emilia Romagna, il cosiddetto "Move In".

Che cos'è il sistema "Move-In"

Il sistema "Move-In" - che sta per "Monitoraggio veicoli inquinanti" - è un sistema di monitoraggio dei veicoli soggetti a limitazioni della circolazione: in Lombardia i proprietari possono richiedere una deroga chilometrica ai divieti in base all'uso effettivo del veicolo e allo stile di guida adottato, e prevede l'installazione di una scatola nera sul veicolo per rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata.

"L’adesione al servizio Move-In - spiegano dal sito - comporta l’applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe vigenti per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti, prevedendo la possibilità di avvalersi di una 'deroga chilometrica', misurabile e controllabile, che estende le limitazioni vigenti a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore)". Chi ha installato la scatola nera sull'auto, insomma, non è soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma viene monitorato attraverso il conteggio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e dentro un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo.

Si lavora alle deroghe e a provvedimenti collaterali

Tra gli altri correttivi allo studio, le deroghe per determinate categorie di lavoratori - i tassisti, per esempio, che stanno aspettando l’esito del ricorso presentato al Tar proprio per l’esclusione dai mezzi di trasporto pubblico che possono circolare in città a prescindere dall’età dei veicoli - e incentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti.

Per quest’ultima soluzione, fondamentale sarà l’apporto della Regione e anche del governo così da ottenere i fondi necessari, e sempre dalla Regione dovrà arrivare un confronto su come migliorare in altri modi la qualità dell'aria nella Capitale: la Corte di Giustizia dell'Ue ha già condannato l'Italia per violazione dei limiti di qualità dell'aria, e Roma è tra le città in cui gli inquinanti superano più spesso (e di molto) la soglia consentita per legge. La ztl fascia verde è dunque una scelta obbligata, e se mitigata deve essere accompagnata da altri provvedimenti che aiutino a tenere sotto controllo le polveri sottili.

Le posizioni dei Municipi

Dai Municipi romani, intanto, continuano ad arrivare provvedimenti finalizzati a fare pressione sul Campidoglio e sulla Regione Lazio affinché si arrivi a un compromesso in vista di novembre. L’ultimo a muoversi è stato il V Municipio, il cui consiglio lunedì ha approvato un ordine del giorno che propone di formalizzare il tavolo con il governo e la Regione proprio ridefinire la delibera nel rispetto del Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria (che è poi quello che ha portato Gualtieri a emanare il provvedimento).

L’ordine del giorno si concentra, tra le altre cose, sulla necessità di nuovi incentivi, la mobilità sostenibile, il rafforzamento del percorso già avviato di riforestazione urbana e lo sviluppo delle isole ambientali previste nel Pums: “Ringraziamo i cittadini intervenuti e l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che è stato audito in consiglio e ha spiegato la delibera, chiarendo anche alcuni punti oggetto di incomprensioni - ha detto il presidente del parlamentino, Mauro Caliste - L’ordine del giorno si pone come proposta concreta per rendere parimenti le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle della giustizia sociale".