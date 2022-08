Ztl: ad agosto cambia l’orario di accensione delle telecamere

Ad agosto le telecamere poste agli accessi delle zona e traffico limitato restano spente. Almeno nelle ore notturne.

ZTL al Centro ed a Trastevere

I varchi elettronici restano regolarmente in funzione nella fascia diurna. La Ztl del centro è quindi attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 6,30 alle ore 18. Il sabato invece l’orario in cui resta in funzione è dalle 14 alle 18. Per quanto riguarda la Ztl di Trastevere è attiva dal lunedì al sabato, indistintamente, dalle ore 6,30 alle ore 10.

Gli orari nel Tridente

Rispetto alla Ztl del centro è leggermente più prolungata, nei giorni feriali, l’attività delle telecamere poste nel varco del Tridente. Dal lunedì al venerdì infatti restano in funzione dalle 6.30 alle 19. Il sabato funzionano anche di mattina e seguono l’orario che va della 10 alle 19.

Quanto tornano in funzione

Per quanto riguarda il mese di agosto, quindi, l’attività delle telecamere resta sospesa per tutta la notte. Ritorneranno in servizio a partire da giovedì 1 settembre a Trastevere e San Lorenzo, e da venerdì 2 settembre invece a Testaccio ed al Centro storico.