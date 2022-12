I mezzi di soccorso stradale potranno acquistare "pacchetti d'ingresso" alle Ztl

I mezzi di soccorso stradale potranno entrare tutto l’anno nelle Ztl Centro Storico e Trastevere. Lo ha stabilito la giunta di Roma Capitale, approvando una delibera che stabilisce che non dovranno più sottostare a permessi temporanei, ma avranno titoli validi per tutto l’anno e associati a pacchetti di 50, 100 o 200 giornate d’ingresso.

“La modalità di presentazione delle richieste di autorizzazioni temporanee, essendo gli interventi di questo genere contingenti e non preventivabili - ha detto l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - mal si conciliava con la necessità di presentare in tempi brevi la domanda autorizzativa. Con questa delibera accogliamo le richieste della categoria individuando uno strumento più flessibile e gestibile in autonomia da parte dei titolari delle autorizzazioni per il soccorso stradale”.

Gli operatori potranno quindi acquistare i vari pacchetti e accedere alle Ztl senza inviare ogni volta richiesta di autorizzazione per l’accesso: “Tutto ciò a beneficio degli stessi operatori, che avranno vantaggi organizzativi ed economici, perché acquistando interi pacchetti di accessi abbattono i costi e migliorano il servizio - ha concluso Patanè - e dei cittadini, perché velocizziamo l’intervento dei mezzi di soccorso e la rimozione delle auto in panne sulle strade”.