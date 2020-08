Genitori e figli senza mascherine a Zoomarine: "Violate norme anti Covid". Sindaco di Pomezia valuta chiusura del parco

Le immagini dal parco acquatico di Zoomarine hanno fatto il giro del web. Circolano sui social da un paio di giorni e sono chiare: persone vicine l'una con l'altra, genitori e figli senza mascherine, assembrati, qualcuno seduto e altri in piedi per scattare una foto come se fossero sugli spalti di uno stadio tanto da spingere il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà a valutare seriamente la chiusura del parco con una ordinanza specifica.

La foto (e il video) immortalata lunedì 17 agosto durante lo show dei delfini ha fatto insorgere l'associazione Hearth, attiva per i diritti degli animali, che ha subito chiesto severi controlli ai vigili di Pomezia.

Earth, in una nota, sottolinea come siano avvenute "molteplici segnalazioni circa la situazione senza controllo che si è venuta a creare durante gli spettacoli di Zoomarine" durante i quali gli spettatori sono seduti "vicinissimi l'uno all'altro e senza mascherina in barba ad ogni precauzione e ai DPCM emanati dal Governo".

L'associazione si è quindi attivata segnalando la situazione via posta certificata alla polizia locale di Pomezia e chiedendo controlli.

"Non amiamo gli spettacoli di Zoomarine che prevedono l'utilizzo di delfini e pinguini - spiega Valentina Coppola, presidente di Earth - ma finchè si muovono a norma di leggi ( che vanno sicuramente cambiate) non abbiamo nulla da ridire, ora le segnalazioni ricevute ci confermano nella nostra convinzione che chi non rispetta la salute è indifferente sia a quella umana che a quella animale".

Sul caso è intervenuto anche Adriano Zuccalà, sincado di Pomezia, che, secondo quanto ricostruito da RomaToday sta valutando una ordinanza di chiusura della struttura: "Abbiamo chiesto immediatamente delucidazioni alla struttura e in parallelo abbiamo effettuato un nuovo controllo. La Polizia locale ha già emesso il verbale, adesso gli uffici stanno elaborando i provvedimenti previsti dalla legge. L'emergenza sanitaria non è ancora finita ed è intollerabile qualsiasi atteggiamento irresponsabile".