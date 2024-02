Roma rallenta: in arrivo 47 nuove zone 30

Roberto Gualtieri ne ha annunciate 70. In realtà, di interventi simili a quello terminato da poco a Casal Monastero ne sono previsti 80. Alcuni sono già allo studio, altri sono soltanto in fase embrionale. La realtà è che Roma si incammina (o vorrebbe farlo) verso la trasformazione di gran parte delle strade destinate alla viabilità secondaria in zone 30, così come aveva detto lo stesso assessore alla mobilità Eugenio Patanè a RomaToday. Un’idea tesa, soprattutto, a limitare gli incidenti stradali oltre che a migliorare la qualità dell'aria. Nel 2023, sulle strade di Roma, si sono registrati 192 morti e dil 2024, purtroppo, sta ricalcando lo stesso trend.

Nuove zone 30

L’ultima isola ambientale inaugurata è stata quella di Casal Monastero, nel IV municipio. Quello che era un enorme parcheggio a cielo aperto, pericoloso anche per la presenza di due scuole, è diventato una piazza con un gazebo. Tenicamente, l'opera inaugurata su via Ratto delle Sabine è, come specificato, un'evoluzione della semplice zona 30. Nell'area, oltre all'abbassamento dei limiti di velocità, si è inserito anche un intervento di rigenerazione urbana e di pedonalizzazione degli spazi. Interventi simili a Roma sono già stati realizzati all'Aventino/Terme Deciane, Casal Bertone, Ostia Antica, Quadraro Vecchio, largo Millesimo.

Obiettivo centro storico

Sono in tutto 80 le zone 30 previste in città. Solo in fase di progettazione si deciderà se "limitarsi" ad abbassare la velocità delle auto oppure realizzare isole ambientali. Il focus iniziale, forse anche perché più facile rispetto ad altre zone, sarà sul Centro storico. L’assessorato alla mobilità sta infatti dando priorità all’Ansa Barocca, in particolare per riqualificare i percorsi pedonali turistici. Del resto il Giubileo è alle porte e c’è la volontà di presentare a turisti e pellegrini un centro a misura di pedone. Non a caso, si stanno già studiando nuove isole ambientali anche a Navona, Pantheon, Portico d’Ottavia, Trevi Quirinale e Tridente.

L'elenco delle zone 30

L'importanza delle zone 30 è stata ribadita nel 2019 all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), votato dalla Giunta Raggi, con la previsione di xxx aree dove abbassare i lmiti di velocità, da realizzare entro 10 anni. Attualmente, 6 zone 30 sono state completate, 27 sono in progettazione o in fase di collaudo. Ne mancano all'appello altre 47.

Di seguito l’elenco completo

Occorre specificare che nell'elenco sono presenti gli "ambiti" nei quali si andrà poi ad individuare l'area precisa dell'intervento. Inoltre, non è stato ancora deciso dove si faranno "semplici" zone 30 oppure isole ambientali che, come detto, prevedono anche interventi di pedonalizzazione e rigenerazione urbana. Gran parte di questi ambiti, 32 nello specifico, sono stati individuati attraverso attività di consultazione con i cittadini che hanno indiciato la zona di Colli Aniene, la zona extra-GRA di via Degas, Primavalle, Casal Bernocchi, per fare alcuni esempi.

Progettazioni già avviate

Tra le zone 30 presenti nell’elenco, è stata già affidata la progettazione per le isole ambientali di Trastevere, Balduina, Colli Aniene, Torre Spaccata, Tor Pignattara, Villa Certosa e Pigneto. L’elenco, però, comprende praticamente tutte le zone della città, da Primavalle all’Eur passando per Prati e Coppedè. Questo non significa che si avrà un’intera città che si muoverà a 30 chilometri orari ma alcune aree, specialmente quelle più frequentate dai pedoni, vedranno abbassarsi i limiti di velocità.

Il sindaco Roberto e l’assessore Eugenio Patanè, come spiegato nella sezione Dossier di RomaToday, non vogliono immaginare un limite di 30 sulle grande direttrici. Sulle strade secondarie, invece, si può. Da qui l’obiettivo del primo cittadino, per i prossimi dieci anni, di arrivare al 70% delle strade romane col limite a 30 km/h. sarebbe un’altra rivoluzione come quella, attesa, dell’attivazione die varchi della ztl fascia verde, rimandnata alla fine del 2024.