Zona arancione, cosa si può fare e cosa no a Roma e nel Lazio dal 17 gennaio

La zona arancione per Roma e per il Lazio rappresentano una novità assoluta. Da quando è in vigore il sistema delle fasce per la limitazione dei contagi, la regione Lazio, eccezion fatta per le vacanze natalizie, era sempre rimasta nell'area gialla, quella a rischio più basso. L'aumento dei contagi e il peggioramento degli indicatori rendono però ora necessaria una stretta, un'ulteriore stretta.

Sì, perché negli ultimi due mesi ci si era in qualche modo abituati all'apertura fino alle 18 dei locali, al rito dell'aperitivo anticipato, al pranzo per vedere gli amici al posto della cena. Da domani, domenica 17 gennaio, muterà ulteriormente l'insolita quotidianità che ci si era costruiti. Niente più locali aperti, limitati ulteriormente gli spostamenti, stop all'asporto dopo le 18 e bar aperti solo per il consumo take away.

Cosa si può fare e cosa no? E' bene quindi fissare in maniera chiara e schematica dei punti.

Le regole per gli spostamenti: quando si può uscire di casa? Dove si può andare

Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione.

Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione

Nei piccoli comuni con max 5 mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30km (eventualmente anche in un'altra regione) con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.

Visite ai parenti o amici

È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00,a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono

Bar e ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie,pasticcerie)

Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio

Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18

Negozi e centri commerciali

Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno

Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari

Scuola

Didattica in presenza al 50% per gli studenti delle scuole secondarie dal 18 gennaio

Per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza

Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti,quelle dei laboratori e le altre attività curriculari,quali esami,prove e sedute di laurea

Cultura e Svago

Chiuse mostre e musei

Attività motoria e sportiva

Rimangono chiuse palestre e piscine

Restano aperti i centri sportivi

Quando serve l'autocertificazione nella zona arancione

Nella zona arancione l'autocertificazione serve per spostarsi nelle ore del coprifuoco, quando gli spostamenti sono autorizzati solo per ragioni di lavoro, salute o necessità e urgenza.

Nell'autocertificazione (ecco l'ultimo modulo autodichiarazione disponibile in pdf sul sito del Viminale), il firmatario deve dichiarare che il proprio spostamento è determinato da: esigenze di lavoro; motivi di salute; altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

Fino a quanto Roma e il Lazio saranno in zona arancione?

La risposta è: fino alla prossima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Tendenzialmente ogni venerdì, in base agli indicatori scelti dall'istituto superiore della sanità, vengono aggiornate le fasce. Cosa c'è da aspettarsi? Verosimilmente è difficile pensare che la fascia arancione duri una sola settimana. L'assessore D'Amato ha detto: "Ci aspettano settimane difficili", invitando tutti alla prudenza.