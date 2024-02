"Usare il videogioco come strumento didattico nelle scuole". La proposta dello youtuber romano

“Perché non utilizzare i videogiochi come strumento didattico?”. È la proposta, o provocazione, lanciata da un noto youtuber romano tramite il suo canale. Davide Persiani, in arte Falconero, è un content creator molto noto sul web non solo per le sue recensioni sui videogiochi. È uno dei pochi youtuber del panorama italiano ad aver rinunciato alle sponsorizzazioni e che, spesso e volentieri, parla anche di temi sociali, specialmente quelli legati ai più giovani.

Proposta o provocazione?

I videogiochi sembrano spesso essere un argomento tabu. Per molti, infatti, rappresentano un problema. Per altri, invece, oltre ad essere una fonte di lavoro, possono (o potrebbero essere) una risorsa. “Mi piacerebbe che questa mia proposta, più che provocazione, venga considerata perché trovo che il videogioco sia uno strumento funzionale che viene regolarmente ignorato – afferma Falconero a RomaToday - Se la tecnologia ti offre qualcosa di positivo perché ignorarla? C’è un po’ questo retaggio antico del videogioco che crea problemi e dipendenza”.

È difficile, ad oggi, immaginare che la scuola possa proporre, durante le lezioni, di giocare ad un prodotto videoludico. “Viene visto ancora come un qualcosa di pericoloso – spiega Falconero – è come prendere un libro di barzellette e paragonarlo ad uno di filosofia e fare, poi, di tuta l’erba un fascio. Ci sono anche giochi che hanno valenze didattiche ed educative”. Falconero fa un esempio, legandosi alla su esperienza: “Ho apprezzato la saga di Life is Strange che affronta temi sociali molto attuali come inclusività, problematiche adolescenziali e diritti Lgbtq+. C'è poi il mio amatissimo Broken Sword, sicuramente conosciutissimo dai non giovanissimi, che mi ha fatto scoprire e scatenato in me un interesse ormai ventennale verso i Templari".

Come utilizzare i videogiochi

Non ci sono solo problemi come “il preconcetto, vero nemico della crescita” a rendere applicabile un’idea del genere. A livello pratico come si potrebbe utilizzare questa risorsa in maniera didattica? “Inserirei il videogioco né più né meno di come si fa con i film. Il professore sfrutta l’oggetto multimediale per alcuni concetti, salvo poi magari dare il compito a casa di approfondirlo giocando al videogioco. Immagino – spiega Falconero - che si possa anche far vedere un gioco col classico proiettore, possono essere semplicemente mostrati.”

Esistono videogiochi didattici?

I giochi più famosi, oggi come oggi, hanno poco di didattico. “Call of Duty, Fortnite, quelli dove si spara non hanno alcuna valenza educativa ovviamente” sottolinea lo youtuber. Ci sono però tanti prodotti che, all’estero, vengono già utilizzati nelle scuole. Come, ad esempio, “This War of Mine”, prodotto da una casa polacca. “Racconta la guerra e l’impatto sulle persone comuni. In particolare, l’impotenza di chi vive le conseguenze dei conflitti”. Un gioco spesso straziante nei suoi contenuti che, in Polonia, è diventato un must. “Viviamo In un periodo storico in cui la gente è fortemente arrabbiata ed ha fretta nel giudicare e commentare senza approfondire alcuni temi”.

Ma di videogame utili da suggerire Falconero ne ha diversi. “Penso ad un titolo famoso come Assassin’s Creed, che in abbinamento con i noti videogiochi propone dei prodotti didattici sui medesimi periodi storici. Per non parlare di Age of Empires, con l’ultima edizione che spiega, per filo e per segno, come si costruivano certe strutture con tanto di documenti originali inseriti nel gioco”. Anche gli “rpg” possono diventare una risorsa come con “Gerda: A Flame in Winter, un gioco con numerosi bivi narrativi che permettono di entrare proprio nel cuore del conflitto fra resistenza danese e nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.Grazie a questo gioco ho imparato cose che non avevo mai studiato”. Peccato che i giochi più famosi continuino ad essere i vari GTA e simili: “Un politico che osserva il mondo videoludico vede quelli più chiacchierati che non hanno nulla di didattico e così butta nel cestino tutto quanto”.

Occasione economica

L’ostracismo culturale nei confronti dei videogiochi diventa anche una mancata opportunità economica. “Buona parte del pil della Polonia viene dall’industria videoludica. Il nostro governo, invece, non ha mai sostenuto questo settore. Se non c’è interesse a livello economico figuriamoci per altre applicazioni”.

Nuove generazioni e Luciano Spalletti

C’è infine il paradosso che, mentre i videogiochi vengono demonizzati, nel “mondo reale” spopolano, specialmente tra i più giovani. “Credo che con la scuola sarebbe anche possibile promuoverne un utilizzo consapevole, senza continuare a parlare di divieti” sottolinea Falconero che cita anche quanto accaduto con Luciano Spalletti, Ct della Nazionale di calcio, che ha vietato le console ai giocatori azzurri, colpevoli di fare tardi la sera per giocare: “Mi ha fatto sorridere questa scelta – dice - come al solito si affronta la conseguenza del problema e non il problema. La privazione di qualcosa non risolve il motivo per cui quella privazione viene resa necessaria. Lì il problema è la mancanza di professionalità perché alcuni fanno del videogioco un uso sconsiderato”. Fermo restando che, seppur senza Playstation, “i giocatori si metteranno sui social a scrollare la home dei vari social. Io – conclude Falconero – toglierei i giocatori che non si comportano in maniera professionale e non uno strumento che può essere usato in maniera più o meno responsabile”.