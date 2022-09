Pulizia straordinaria del parco ed ecostazione in municipio: Roma aderisce al “World Clean Up”

Anche quest’anno la Capitale aderisce al “World Clean Up” la giornata mondiale dedicata al problema globale dei rifiuti.

Per l’edizione 2022, che si svolge sabato 17 settembre, anche Ama ha deciso di dare il proprio contributo. Durante la mattina, verrà allestita un’ecostazione in via di Grottarossa (Tomba di Nerone) nel Municipio XV, dove a partire dalle ore 8 i cittadini potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori).

Verrà anche posizionato un “centro di raccolta mobile” presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti normalmente accolti anche presso i centri di raccolta aziendali fissi. I privati cittadini potranno infatti conferire oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. Per motivi logistici non sarà possibile conferire inerti, calcinacci e olio motore.

Nel corso della giornata, ma nel pomeriggio, l’azienda municipalizzata ai rifiuti supporta la pulizia straordinaria del Parco della Caffarella organizzata da Retake Roma, con il patrocinio dell'assessorato all’ambiente di Roma Capitale. La municipalizzata capitolina per l’ambiente allestirà inoltre un punto informativo presidiato da un eco-informatore che effettuerà attività di educazione ambientale e distribuirà materiale informativo. La manifestazione, che si svolgerà dalle 15.30 alle 19.30 nell’area della Casa del Parco (ingresso Largo Pietro Tacchi Venturi) vedrà i volontari di Retake impegnati in operazioni di cura e di contrasto al degrado, attività educative e ludiche per i partecipanti.