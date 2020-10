A Willy Monteiro Duarte sarà intitolato un giardino all'Esquilino

Il giardino di via Guglielmo Pepe all'Esquilino sarà intitolato a Willy Monteiro Duarte, il cuoco 21enne di origini capoverdiane barbaramente ucciso a Colleferro il 6 settembre durante un pestaggio.

L'intitolazione, decisa dal I municipio, avverrà durante una cerimonia pubblica alle 17 di venerdì 16 ottobre.

"Bene l'iniziativa. La violenza non deve prevalere. I valori di Willy siano da esempio per i giovani e per tutti i cittadini" scrive su twitter il consigliere capitolino del Pd Giulio Pelonzi. A Willy, lo ricordiamo, il Quirinale ha conferito la medaglia al valor civile alla memoria.

Per la morte del 21enne di Paliano sono quattro gli accusati di omicidio. Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli (ora in carcere) e Francesco Belleggia, a cui sono stati concessi i domicilari. A confermare il pestaggio brutale l'autopsia effettuata sul corpo. Botte, calci e pugni, hanno spaccato a metà il cuore di Willy, causando una lesione lunga sette centimetri.