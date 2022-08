Internet veloce e gratuito nelle residenze studentesche: il Lazio investe 255mila euro

Connessione sicura, veloce e gratuita per studentesse e studenti che vincono il bando per un alloggio nelle residenze universitarie del Lazio. Con l'ultimo investimento da parte di Disco, l'ente regionale per il diritto allo studio, sono diventati 333 gli access point wi-fi.

Il progetto è stato suddiviso in due fasi. Durante la prima, l'ente ha installato 169 hot spot, spendendo 145.000 euro. Adesso è stata ultimata la seconda fase, con un investimento complessivo di oltre 110.700 euro che hanno fruttato 169 accessi. In totale, quindi, la regione ha messo sul piato 255.000 euro per garantire la connessione veloce ai suoi studenti fuorisede.

"La gestione centralizzata dell’hardware garantirà la massima sicurezza dei collegamenti - fanno sapere da Disco -, mentre l’utilizzo di dispositivi radio di ultima generazione, oltre a migliorare il servizio, avrà a cuore il rispetto della salute e dell’ambiente. Gli apparati scelti sono in grado di operare sia alla frequenza 5 Gigahertz che a quella ormai storica di 2.4 Gigahertz e possono essere monitorati e configurati da remoto attraverso un pannello di controllo in cloud che ne permette una più efficiente ed efficace gestione".

Il pericolo di caduta della linea dovuto al sovraffollamento di utenti dovrebbe essere scongiurato: ogni access point, fanno sapere, può gestire 100 connessioni contemporanee mantenendo una elevata qualità di collegamento, fluido anche in modalità streaming.