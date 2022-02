Week end di sole: i romani in fuga verso il mare

Via la mascherina, su le maschere di Carnevale e tutti al mare. Fuga dei romani nel secondo week end di febbraio con temperature fino a 17 gradi. Famiglie e bambini hanno trascorso una giornata sul litorale laziale tra pranzi all’aperto, passeggiate e qualche tuffo in mare. In molti non hanno rinunciato a indossare il dispositivo di protezione, seppure dall’11 febbraio non vige più l’obbligo.

Ostia, Fiumicino, Fregene. Le località del litorale prese d’assalto in un caldo sabato di febbraio, alla vigilia della festa di Carnevale. Tra mascherine colorate e coriandoli, le strade delle località balneari si sono riempite di avventori. Non sono mancati pic-nic, passeggiate in riva al mare e anche qualche tuffo in acqua. Ad Ostia in tanti hanno scattato foto sulla "panchina di San Valentino", accostata ad un grande cuore rosso, in piazza Anco Marzio.

E come non accompagnare una giornata al mare con un pranzo in spiaggia? Si è registrata una buona presenza nei ristoranti e negli stabilimenti con tavolini all'aperto e nei centri cittadini, o lungo i moli e i porti. Costante e sostenuto l'afflusso di veicoli, da mezzogiorno in poi, in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino, diretti verso la costa.