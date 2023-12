We Run Rome al via il 31 dicembre, tutte le info sui trasporti e la viabilità

Tutti di corsa lungo le vie di Roma. c’è chi lo farà per vincere e chi, invece, per smaltire le abbuffate natalizie o per sentirsi meno in colpa in vista del cenone del 31 dicembre. Torna per l’ultimo dell’anno, a partire dalle 14, l'appuntamento con la corsa podistica "We Run Rome". Partenza dalle Terme di Caracalla con passaggio, tra le altre, per il Circo Massimo, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via del Tritone, via Nazionale, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, via di San Gregorio per poi tornare infine alle Terme di Caracalla.

Grande partecipazione

Come al solito, c’è stata una grande risposta, sia da parte dei professionisti che degli amatori. Già alle ore 19:00 del 29 dicembre, infatti, gli organizzatori hanno chiuso le iscrizioni per la gara competitiva. Da oggi, sabato 30 dicembre, è possibile avere ancora alcuni pettorali della 10Km e 5Km “non competitive”, che verranno messi a disposizione fino alle ore 17:00 presso l’NH Hotel Giustiniano e il 31 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 all’Expo WE Run Rome allo Stadio delle Terme Caracalla.

Chiusure e deviazioni

Per garantire lo svolgimento della “We run Rome” verranno chiuse alcune strade e deviate le corse del servizio di trasporto pubblico. Si comincerà alle 7 con via dei Cerchi. Poi, dalle 8, la corsia centrale di viale delle Terme di Caracalla. Dalle 13 le chiusure interesseranno tutto il percorso di gara. La gara si concluderà alle 15,30. Da quel momento ci saranno le riaperture. Solo viale delle Terme di Caracalla resterà chiuso sino alle 18 circa.

Durante la manifestazione, quindi tra le 13 e le 15,30 circa, le linee 44, 715, 716 e 781 saranno limitate a piazza di Monte Savello, senza raggiungere via del Teatro Marcello e piazza Venezia. Le linee 46, 916F e 190F si fermeranno a via degli Astalli, non raggiungendo piazza Venezia. I bus di 63 e 80 si fermeranno a piazza Barberini/via Veneto, senza quindi raggiungere piazza di Monte Savello e piazza Venezia. La linea 60 sarà limitata a piazza dei Cinquecento, senza quindi raggiungere piazza Venezia. Le linee 100 e Free 1 saranno sospese, sempre nel corso della gara. Ci sarà inoltre la deviazione dei collegamenti bus C3, H, 3BUS, 30, 40, 51, 52, 53, 61, 62, 64, 70, 71, 75, 81, 83, 85, 87, 89, 118, 160, 170, 490, 492, 495, 590, 628 e Free2. Per i bus di 85, 87 e 628 la deviazione inizierà alle 7, con la chiusura di via dei Cerchi. La 118, con la chiusura di viale delle Terme di Caracalla, si sposterà dalle 8.