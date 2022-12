Il 31 dicembre a Roma una corsa di 10 chilometri: strade chiuse e bus deviati

Torna il 31 dicembre la “We Run Rome', la corsa su strada su distanza di 10 km organizzata da Atleticom Asa sotto l'egida della Fidal, giunta alla sua undicesima edizione.

Il percorso e le strade chiuse

La gara inizia alle 14 di sabato 31 dicembre, con conseguenti modifiche alla viabilità alla luce del percorso, che interessa le Terme di Caracalla e il Circo Massimo passando per Bocca della Verità, piazza Venezia, via del Tritone, piazza di Spagna, piazza del Popolo, Villa Borghese, via Veneto, piazza Barberini, di nuovo via del Tritone, il Traforo, via Nazionale, via Cavour, via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio per arrivare al traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

Chiusure al traffico e deviazioni in zona sono quindi previste già prima delle 14: via dei Cerchi sarà chiusa dalle 7, complice anche il concertone di Capodanno al Circo Massimo, e dalle 8 si procederà con le prime chiusure su viale delle Terme di Caracalla.

I bus deviati

Tra le 13,15 e le 15,30, ovvero durante la gara, le altre chiusure lungo il percorso della manifestazione e le modifiche alla viabilità. Dalle 7 saranno deviate le linee bus 85, 87 e C3. Dalle 8 i collegamenti 118 e 628. Dalle 13, poi, deviazione-limitazione per le linee H, 3bus, 8bus, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 89, 117, 160, 170, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 781, 916 e linea gratuita Free 2.

Nello specifico, i collegamenti 44, 715, 716 e 781 sposteranno temporaneamente il capolinea a piazza di Monte Savello; 63, 80 e 83 si fermeranno a piazza Barberini/via Veneto; la 60 limiterà a piazza dei Cinquecento. Sempre durante la gara, le linee 100, 119 e Free 1 saranno sospese.