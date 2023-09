Festa di San Michele: a Montecelio sfilano le Vunnelle

Una tradizione che a Montecelio si tramanda di madre in figlia da secoli. Sono le Vunnelle (letteralmente la piccola gonna), ovvero gli abiti femminili caratteristici che si indossano nell'antico borgo del comune di Guidonia in occasione della festa di San Michele, l'ultima domenica di settembre. Anche oggi - 24 settembre - l'appuntamento si è ripetuto. Circa trecento donne, accompagnate dagli uomini con indosso gli abiti da "butteri" -, con in testa le bambine, hanno sfilato fra le migliaia di persone accorse sotto alla scalinata che porta che porta sino al cuore della centralissima piazza San Giovanni, davanti alla chiesa San Giovanni Evangelista.

Un corteo ancora più partecipato rispetto allo scorso anno, una antica tradizione che lega il borgo di Montecelio alla sua millenaria storia. "Con orgoglio, ho preso parte al corteo e ammirato i monticellesi che, indossando i costumi tradizionali, hanno ricordato a tutti noi quanto forte possa essere il senso di appartenenza a una comunità - commenta il sindaco Mauro Lombardo -. Le Vunnelle sono uno degli appuntamenti più attesi dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, ma tutti i giorni di questa festa sono stati pieni di appuntamenti che hanno richiamato migliaia di persone in piazza. Per tutto questo un sentito ringraziamento agli infaticabili organizzatori e a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato a questa fortunata edizione".