Voragine in strada: chiusa via delle Fornaci

Non c'è pace per gli abitanti di via delle Fornaci. La strada del quartiere Aurelio è infatti stata chiusa a causa di una voragine dovuta a una perdita d'acqua. Lo scrive in una nota l'assessore ai lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini. La buca si è aperta intorno all'1:30 di stanotte all'altezza del civico 425. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale che hanno richiesto l'intervento dei tecnici Acea.

"Sul posto sono già intervenute le squadre del Dipartimento Csimu di Roma Capitale che hanno escluso che la causa possa dipendere dalla raccolta delle acque piovane - conclude la nota dell'assessorato - . In questo momento sta intervenendo Acea per individuare la causa precisa e intervenire per il ripristino di strada e viabilità nel più breve tempo possibile".

La strada riaperta lo scorso dicembre dopo due mesi

Proprio via delle Fornaci venne riaperta al traffico sul finire dello scorso anno dopo che era stata chiusa il precedente mese di ottobre a causa del deterioramento del muro di cinta di Villa Abamelek, sede dell’Ambasciata della Federazione russa.

Fiume d'acqua a Prati

È stata invece riaperto dopo circa 24 ore un tratto di via Trionfale, transennato nella mattinata di martedì in seguito a una perdita d'acqua. Ripristinato il guasto dai tecnici Acea la strada del quartiere Prati è stata poi riaperta in serata.