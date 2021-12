Volpe impaurita trovata ferita in una lavanderia, tratta in salvo dopo tre giorni

Furba come una volpe ma impaurita come un passerotto. Si è conclusa con un lieto fine la curiosa disavventura del mammifero, nascosto per 72 ore in una lavanderia di via Monte Cervialto, al Nuovo Salario, e tratto in salvo dopo tre giorni nonostante l'intervento dei vigili del fuoco.

La vicenda ha perso corpo lo scorso venerdì quando la titolare di una lavanderia del III municipio Montesacro si è trovata una volpe ferita nel negozio. Nascosta fra controsoffitti ed intercapedini, particolarmente impaurita, inutili sono stati i tentativi della proprietaria del negozio di farla uscire con l'animale poco propenso ad uscire dal locale.

Da qui l'aiuto alla donna di altri commercianti e dei cittadini ma senza riuscire a far uscire la volpe dalla lavanderia. Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che dopo aver aperto un varco nell'intercapedine di un framezzo del locale dove la volpe si era nascosta non l'hanno trovata, con l'animale riuscito magicamente a sparire momentaneamente.

A subire il disagio la titolare della lavanderia, costretta ad interrompere la propria attività a causa della presenza dell'animale nel negozio. Chiuse le saracinesche domenica mattina il mammifero è stato ritrovato, nascosto nel bagno dell'esercizio commerciale e ferito. Sul posto sono quindi intervenuti gli uomini e le donne di Pet in Time che hanno catturato la volpe mettendola in sicurezza in una gabbia.