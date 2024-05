Neonato in pericolo di vita trasportato al Bambin Gesù con volo d’emergenza

È durato circa un’ora il volo partito da Alghero in direzione Ciampino. A bordo del velivolo, un Falcon 900 del 31esimo stormo dell’Aeronautica Militare, un bambino di appena un giorno di vita.

Il volo da Alghero a Roma

Il piccolo, in pericolo di vita, nel primo pomeriggio di domenica 5 maggio è stato trasportato d’urgenza nella Capitale per poter essere trasferito, dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove era atteso per ricevere le cure necessarie.

Il trasporto in ospedale

Il neonato è stato fatto salire a bordo del Falcon 900 con una culla termica ed a beneficiato dell’assistenza di un’equipe medica. Arrivato a Campino, il piccolo ed i suoi accompagnatori hanno trovato un’ambulanza che ha permesso di colmare, in poco tempo, la distanza necessaria per arrivare all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il servizio dell'Aeronautica Militare

Il trasporto sanitario d'urgenza è una delle attività istituzionali che l'Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito "IPV - Imminente Pericolo di Vita", è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla sala situazione di vertice del comando squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni. È stato quindi immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per il trasporto sanitario d'urgenza