Neonato in pericolo di vita trasportato con volo d'urgenza da Brindisi all'ospedale Bambino Gesù

Volo salvavita. Nella notte un volo sanitario urgente, da Brindisi a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto C-130J della 46° brigata aerea dell'aeronautica militare ha trasportato una neonata in imminente pericolo di vita. La piccola paziente era ricoverata presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma le sue condizioni cliniche hanno portato alla decisione di effettuare un trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A richiedere il trasporto aereo d'urgenza, come previsto dalle procedure, è stata la prefettura di Taranto.

L'ordine di decollo è stato poi dato dal comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha attivato uno degli equipaggi dell'aeronautica militare in prontezza d'allarme per questa tipologia di interventi. Per la missione è stato necessario l'utilizzo di un C-130J della 46° brigata aerea di Pisa idoneo ad imbarcare direttamente l'ambulanza con a bordo la strumentazione sanitaria per assistere la piccola paziente, che è stata accompagnata dal padre e da una equipe medica.

Dopo lo sbarco sull'aeroporto romano di Ciampino, avvenuto poco prima delle 3:00 del mattino, l'ambulanza si è diretta verso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24.