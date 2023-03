Roma e gli Usa sempre più vicini: in estate da Fiumicino sette voli al giorno

Roma e gli Stati Uniti ancora più vicini: Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree statunitensi, ha deciso di investire sulla Capitale programmando a partire da marzo nuovi voli giornalieri diretti con New York, Boston, Atlanta e Detroit che, a giugno, raggiungeranno la cifra record di sette.

Già dal 9 marzo è operativo il collegamento giornaliero da Fiumicino a Boston, cui si aggiunge il secondo per New York. Il 27 marzo verrà poi inaugurata la seconda frequenza giornaliera per Atlanta, che si aggiunge al servizio annuale già attivo per la destinazione statunitense. Il 26 maggio verrà attivata una terza frequenza per New York, il 6 giugno debutterà il collegamento con Detroit, tutti voli operati in collaborazione con i partner della joint venture Air France-Klm.

"Roma si conferma con Parigi una delle due destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi - ha detto l’assessore capitolino a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato - Finalmente Roma è tornata nel ruolo che le compete tra le principali mete turistiche mondiali e la risposta del mercato americano lo conferma. È il risultato delle nuove strategie di promozione che abbiamo messo in campo nelle fiere turistiche e dei grandi eventi internazionali dello sport, della moda, della cultura e dei concerti live che abbiamo promosso e che hanno prodotto un’immagine moderna, accogliente e attrattiva di Roma".