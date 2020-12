Coronavirus, atterrato a Fiumicino l’ultimo volo da Londra prima del blocco. Tamponi per i passeggeri

L’ultimo volo arrivato dall'Inghilterra è atterrato a Fiumicino dopo le ore 16. Dal volo British BA 560 proveniente dall’aeroporto londinese di Heathrow sono scesi circa 110 passeggeri. Gli ultimi in arrivo dal Regno Unito.

Voli annullati

“Per effetto dell’ordinanza del Ministero della Salute, i voli da e per la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord sono annullati” ha fatto sapere Aeroporti di Roma. L’ordinanza firmata dal ministro Speranza, conseguente alla scoperta di una nuova variante del nuovo Coronavirus, è valida a partire dal 20 dicembre fino al 6 gennaio 2021.

La scelta del Governo

“Bene la scelta del Governo di bloccare i voli da Londra - ha commentato su Twitter il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti - A Fiumicino abbiamo predisposto tampone per tutti gli arrivi degli aerei già in volo”. Il ministro Speranza, nell'annunciare l'ordinanza ha spiegato che “la variante del Covid, da poco scoperta a Londra è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

Gli ultimi arrivi ed i controlli

Aeroporti di Roma ha fatto sapere anche che “è vietato l’ingresso a chiunque abbia transitato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni, anche se asintomatico”. Mentre “chi si trova già in Italia, proveniente da quel territorio - ha rimarcato ADR - è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”. Per quanto riguarda la procedura di sorveglianza e controllo per gli ultimi arrivi dal Regno Unito, eventuali casi positivi saranno trasferiti allo Spallanzani per un monitoraggio e lo studio dell'eventuale variante di Sars cov 2.