Sciopero aerei: 200 voli cancellati all'aeroporto di Fiumicino

Sono centinaia i voli, tra nazionali e internazionali, cancellati oggi 15 luglio 2023 per lo sciopero nel settore del trasporto aereo. Secondo il Codacons sarebbero 250mila i cittadini in partenza dagli aeroporti italiani che rischiano di rimanere a terra. L'agitazione durerà fino alle 18. Buona parte del traffico aereo del Paese transita naturalmente all'aeroporto Leonardo Da Vinci dove non sono mancati i disagi. Sono circa 200 i voli cancellati all'aeroporto di Roma Fiumicino, tra nazionali e internazionali e sia in arrivo che in partenza. Si tratta di cancellazioni preventive, quindi al momento non si registrano disagi o passeggeri in attesa. Lo indicano fonti aeroportuali.

I motivi della protesta

L'astensione dal lavoro, spiegano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl , è stata proclamata a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Oggi 15, dalle 12 alle 16, si fermano anche i piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair. A proclamare lo sciopero nazionale unitario sono Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo "a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo ed al confronto da parte della compagnia", fanno sapere i sindacati.

Secondo le tre organizzazioni sindacali si tratta di "un accordo assolutamente insoddisfacente e poco rispettoso della professionalità e del contributo che il personale navigante ha assicurato e che in particolare, nella fase post pandemia, ha consentito all’azienda un deciso incremento della redditività".

Ryanair, Vueling e Wizz Air

La giornata sarà dunque condizionata dallo sciopero che sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl per i lavoratori dell'handling aeroportuale. A questa protesta si aggiunge quella che tra le 12 e le 16 farà fermare i piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair. In teoria, nel tardo pomeriggio i motori si riaccenderanno, ma è inevitabile che lo sciopero abbia conseguenze anche oltre l'orario della protesta.

Dalle 10 alle 18 incrociano le braccia anche piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling "a causa della mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane e costruttive relazioni industriali con l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle istanze dei lavoratori della compagnia", conferma la Filt Cgil.

Wizz Air comunica che "è purtroppo costretta a cancellare una serie di voli da e per l'Italia in quella giornata, dal momento che non potranno essere gestiti dal personale di assistenza a terra. Wizz Air sta offrendo rimborsi e opzioni di ri-prenotazione ai passeggeri interessati". Wizz Air spiega che "la durata dei viaggi verso gli aeroporti, i check-in e i controlli di sicurezza potrebbero richiedere più tempo del previsto".

Ita Airways nuove prenotazioni e rimborsi

"ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli , oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto", si sottolinea. "I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 15 luglio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 22 luglio 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".