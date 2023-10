Il "glass" di Fiorello nel cuore di Roma nord: ecco la nuova location di VivaRai2!

Per adesso c’è solo uno scheletro intorno al quale è incessante il lavoro degli operai, ma il cuore di Roma nord è pronto ad ospitare la nuova location di VivaRai2!, il morning show di Fiorello.

La nuova location di VivaRai2!

In pieno agosto era stato un minispot di quindici secondi ad anticipare la nuova stagione e a scatenare la caccia dei fan alla nuova casa della trasmissione. Una semplice ripresa fissa su un piazzale, intorno oleandri e pini. Il canto delle cicale come jingle.

Oggi, con la città che si è ripopolata ed uno studio da costruire in poche settimane, lo scenario è assai diverso. Il piazzale è un cantiere in fibrillazione, dietro ad aiuole e alberate scorre il traffico di Roma. Lo aveva ripreso anche Fiorello in un video di lancio pubblicato sui social. Dal 16 ottobre andrà in onda Aspettando VivaRai2!, in una sede di cortesia in attesa di prendere possesso del “glass” del Foro Italico.

Il "glass" di Fiorello al Foro Italico

Già perché Fiorello condurrà lo show in una casa di vetro, con mega schermo. Il tutto all’ombra del complesso sportivo del Coni. Palazzo H da una parte, alle spalle il polo natatorio, lo stadio Nicola Pietrangeli e il Centrale del Tennis. L’obelisco all’orizzonte, davanti il lungotevere. Consegna delle chiavi e inizio della trasmissione in programma il 6 novembre.

Una nuova location che arriva dopo le proteste dei residenti che hanno costretto la Rai ad abbandonare lo studio di via Asiago e a cercare un posto alternativo per l’amato morning show. Fiorello è dunque pronto a tornare nella “sua” Roma nord. La vecchia “Edicola Fiore” di Sky è infatti andata in onda prima da Corso Francia e poi dal cuore di Vigna Clara.