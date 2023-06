VivaRai2 tiene sveglia Prati, Fiorello si scusa: “Non biasimo chi si lamenta”

Arrivano da tutta Italia, spesso per scattarsi un “selfie” con Fiorello, o semplicemente per il piacere di assistere, rigorosamente dall’esterno, alla diretta di VivaRai2. Il successo della trasmissione per chi abita in via Asiago, dov’è allestito “il glass”, o nelle strade limitrofi, è fonte di disagio. Se n’è reso conto anche Fiorello che si è infatti scusato con gli abitanti.

Le rimostranze dei residenti

Sono tante, e sempre più frequenti, le proteste dei residenti che, a Prati, faticano ad accettare la convivenza con la trasmissione ed il suo pubblico. Anche sui gruppi di quartiere non mancano le rimostranze. C’è chi si domanda, come Alessandro su Prati in Azione, quale sia “il confine tra il disturbo della quiete pubblica, lo spettacolo e la pubblica esigenza” e chi, come Carmen, ricorre allo stesso gruppo facebook per segnalare che “gli abitanti di via Asiago non sono affatto contenti” ed anzi sono “esasperati dalla miriade di disagi costretti a subire, dalla musica ad alto volume, alle difficoltà ad entrare/uscire dalle proprie abitazioni, per la folla di persone che si piazza davanti ai portoni”.

Le scuse di Fiorello

“Vorrei dire che noi fuori non abbiamo diffusione. Quando voi sentite la musica, a casa si sente ma fuori hanno gli auricolari. Comunque il casino c'è, e non possiamo biasimare chi si lamenta, lungi da noi farlo” ha riconosciuto il conduttore di VivaRai2. “Noi quando siamo fuori cerchiamo di fare piano, ci parliamo muovendo le lebbra, e ogni tanto c'è qualche schiamazzo perché arriva il pubblico da ogni parte d'Italia ed è contento quando viene qua. Comunque vi chiediamo sempre, umilmente scusa”.

Sarà riconfermata in via Asiago la trasmissione o verrà spostata in qualche altra sede? Fiorello, nel concludere il suo intervento sulla questione schiamazzi, ci ha scherzato su. “La Rai per confermarci dovrebbe fare esattamente 15 riunioni di condominio! Vedo Ciannamea e Roberto Sergio (rispettivamente il direttore della distribuzione e l’amministratore delegato della RAI ndr) a parlare di millesimi per il rumore”.