Quindici secondi per svelare la nuova location: ecco da dove andrà in onda lo show di Fiorello

Sveglia presto e tv sintonizzata sul secondo canale. E’ quasi finita l’attesa dei fan di Fiorello: VivaRai2! ha trovato la nuova location. Un minispot di quindici secondi anticipa la nuova stagione del morning show. “Prossimamente su Rai 2. Ore 7:15”, recita l’inconfondibile grafica del programma Rai. Lo sfondo è una ripresa fissa su un piazzale, intorno oleandri e pini. Fa da jingle solo il canto delle cicale. Non c’è nessun altro indizio.

La nuova location di VivaRai2!

Così tra i migliaia di ascoltatori di VivaRai2! si è scatenata la caccia alla location. Come anticipato dalle indiscrezioni estive il programma di Fiorello dovrebbe andare in onda dal Foro Italico, il complesso sportivo ai piedi di Monte Mario e a due passi da Ponte Milvio. Dopo le proteste dei residenti di via Asiago, esasperati per i rumori mattutini, VivaRai2! è stata infatti costretta ad abbandonare Prati per trasferirsi altrove. Non lontano se sarà, come sembra, al Foro Italico. Fiorello è dunque pronto a tornare nella “sua” Roma nord. Già perché per anni lo showman ha condotto la sua “Edicola Fiore”, il noto morning show di Sky, prima da Corso Francia e poi dal cuore di Vigna Clara.

Quando ricomincia VivaRai2! con Fiorello

Numerosi nel corso dell’estate, durante la ricerca dei vertici Rai della nuova location per VivaRai2!, gli appelli dai quartieri di Roma e da molte città d’Italia per ospitare il programma. “Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’amore che ci sta arrivando” - aveva scritto il conduttore. Ora i giochi sembrano fatti. I fan attendono.

L’inizio della trasmissione, così riporta l’agenzia Dire, dovrebbe scattare la mattina del 6 settembre, per proseguire fino a Sanremo 2024 e fino a maggio. Il corpo di ballo sarà arricchito di altri 4-5 elementi. Confermato tutto il cast: Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio, tutti i ballerini, il coreografo Luca Tommasini e il regista Piergiorgio Camilli.