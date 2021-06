"Vorrei essere uno sceriffo del far west", il piccolo Vittorio realizza il suo desiderio speciale

Sognava di diventare uno sceriffo e il suo desiderio è diventato realtà. Vittorio, dieci anni, è un bambino che ha già una vita difficile alle spalle.

Vittorio è affetto da Istiocitosi a cellule di Langherans e, nella sua giovane vita, ha assistito all’aggravarsi della sua malattia, che lo ha costretto a una paralisi delle gambe e gli ha causato alcuni problemi nel parlare. La sua mente vispa e la sua intelligenza e ironia lo rendono un bambino più maturo della sua età e molto determinato, anche quando sogna.

E Vittorio sognava di vivere una giornata da protagonista nel Far West. Nei suoi desideri, si è sempre immaginato come lo sceriffo che avrebbe dovuto catturare il bandito (suo fratello gemello) e che, dopo aver fatto il proprio dovere, si sarebbe gustato dei succulenti hot dog preparati dalla proprietaria del Saloon (sua madre). Nel suo sogno, non manca la carrozza guidata da un vero cavallo, su cui salire assieme a suo padre.

Make-A-Wish Italia, la Onlus con sede a Genova che opera capillarmente sul territorio e realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, martedì 22 giugno ha reso realtà il sogno del piccolo Vittorio, con il coinvolgimento attivo di Cinecittà World e di Bauli.

Vittorio, assieme al suo papà, ha viaggiato a bordo di una carrozza trainata da due cavalli: vestiti di tutto punto come dei veri sceriffi e accompagnati sulla diligenza da un cowboy, il Vice Sceriffo, sono arrivati nel cuore del Far West, dove è stato accolto da un ballo di benvenuto dei ballerini del posto. Ha partecipato ad una simpatica e realistica gag terminata con gli hot dog preparati dalla mamma nonché proprietaria del Saloon.

E la giornata da sceriffo per il piccolo Vittorio è terminata sul trenino del Far West per ammirare il panorama e continuare a sognare una giornata che sarà difficile dimenticare per tutta la vita.