Vita condominiale: più di 1 romano su 3 discute e litiga con il vicino

L’indagine è stata realizzata presso un campione rappresentativo della popolazione nazionale di età 16-74 anni (oltre 44 milioni di individui) e dei residenti nelle principali Aree Metropolitane (oltre 13 milioni di individui), secondo genere, età, area geografica, ampiezza centro, titolo di studio, tenore di vita, professione e nucleo familiare. Sono state realizzate 1.720 interviste, condotte mediante metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing: metodologia di raccolta dati ch si basa sulla compilazione di un questionario via web).

Quasi 1 romano su 4 (il 24%), infatti, ammette di non avere affatto interazioni: si tratta la percentuale più alta registrata in Italia. Il 38% ha invece rapporti poco frequenti (meno di una volta a settimana) e il 19% abbastanza frequenti. Appena il 6% degli intervistati dichiara di interagire con i vicini frequentemente (più volte al giorno).

Poche interazioni ma a Roma ci si aiuta in caso di bisogno

Quasi 8 romani su 10 (il 77%) dichiarano di avere con i vicini rapporti prevalentemente «normali», per i quali “non c’è confidenza, ma ci si aiuta in caso di necessità, se necessario”: si tratta della percentuale più alta registrata tra le città italiane, a fronte di una media nazionale del 59%. Ai minimi termini, invece, le relazioni positive: solo il 23% dichiara invece di avere rapporti che portano anche ad una frequentazione con i vicini, anche in questo caso città peggiore in Italia.

Appena l’8% dei romani reputa di avere ottime relazioni con i vicini

Ma quanto sono soddisfatti i romani dei propri vicini? Anche in questo caso i capitolini si distinguono per la valutazione piuttosto bassa che viene data nei confronti del vicinato: mentre il 21% attribuisce un voto insufficiente al rapporto con i propri vicini, appena l’8% (la percentuale più bassa in Italia, dove la media è del 16%) reputa di esserne pienamente soddisfatto, attribuendo un voto dal 9 in su.

Discussioni e litigi: i romani tra i più litigiosi in Italia. I rumori molesti la prima causa

Un malcontento che è legato a doppio filo con i litigi condominiali: ad aver discusso in modo animato almeno una volta con i condòmini è infatti oltre 1 romano su 3 (il 34%, seconda percentuale più alta in Italia dopo Napoli), mentre 1 su 10 è incappato anche in più di una lite.

I rumori molesti che disturbano il silenzio sono la prima causa di attriti con il vicinato (30%), seguiti dai comportamenti sgraditi (26%). Ma a caratterizzare i malumori della capitale è la gestione degli animali domestici, motivo di lite nel 21% dei casi, la percentuale più alta di tutte le altre città in Italia, dove la media è del 14%. Ai piedi del podio le decisioni in materia di interventi e spese del condominio e di casa che, al 16%, stacca di un punto percentuale i ritardati o i mancati pagamenti da parte dei vicini delle spese condominiali (15%).

4 romani su 10 scontenti dell’amministratore di condominio

Protagonista – spesso suo malgrado – della vita condominiale è l’amministratore di condominio. Figura valutata non positivamente da 4 romani su 10 (il 40%), che gli attribuiscono un voto insufficiente: si tratta della percentuale di malcontento più alta registrata in Italia (media del 34%). Il 24% dei romani gli assegna invece un voto appena sufficiente mentre solo l’8% reputa di avere un ottimo amministratore. Il principale motivo di insoddisfazione circa l’attività svolta da questa figura è, per i romani, legato alla gestione amministrativa (nel 48% dei casi).

Riunioni di condominio: più di 7 romani su 10 partecipano, il 60% ne è insoddisfatto e il 26% spinge per digitalizzarle

Aspetto molto importante nella vita condominiale è quello delle riunioni di condominio, alle quali dichiara di partecipare, almeno saltuariamente, il 73% dei rispondenti, con oltre 1 romano su 2 (il 53%) ad essere invece sempre o quasi sempre presente. Tuttavia, 6 romani su 10 (il 60%) si dicono insoddisfatti dello svolgimento delle riunioni (dato più alto registrato tra tutte le altre città italiane). Il principale motivo di insoddisfazione? Orario inadeguato e poca flessibilità delle riunioni in presenza.

A Roma, le riunioni di condominio attualmente si svolgono infatti principalmente in presenza (nell’81% dei casi, a fronte di una media nazionale del 77%), modalità che risulta anche la preferita per il 62% degli intervistati, anche se il 26% dei romani preferirebbe che si tenessero a distanza, in modalità on-line: solo i milanesi, con il 35% delle preferenze, spingono più dei romani per la digitalizzazione.

Spese condominiali: per il 46% dei romani troppo alte

I romani affermano, infine, di pagare mediamente spese condominiali per circa 108 euro mensili, un ammontare ritenuto però inadeguato dal 46% dei rispondenti, a fronte di un 40% che ritiene corretta la spesa sostenuta). Ma a quanto ammonterebbe la spesa condominiale ritenuta congrua? Per i romani dovrebbe essere mediamente ben più bassa e pari a 74 euro mensili.