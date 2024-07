Le visite guidate per ammirare i nuovi tram in arrivo a Roma

Un modello a grandezza naturale dei futuri tram che percorreranno le strade di Roma. Sabato 20 e domenica 21 luglio, Atac e il blog di informazione Odissea Quotidiana hanno organizzato l’iniziativa “Ab Urbe condita, ad Urbos conditos” per far conoscere meglio ai romani i nuovi mezzi che arriveranno in città a partire dal prossimo anno.

I nuovi tram di Roma

Verranno organizzate visite guidate presso l'ex deposito Atac di San Paolo in via Alessandro Severo 48, dove sarà ospitato un modello in scala 1:1 del tram Urbos, la tipologia dei mezzi attualmente in costruzione presso gli stabilimenti della Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), l'azienda che si è aggiudicata la gara da quasi mezzo miliardo di euro per la fornitura di 121 tram bidirezionali, che rinnoveranno la flotta romana.

Ad attendere i partecipanti, il personale Atac e i volontari di Odissea Quotidiana che racconteranno la storia dei tram a Roma e degli investimenti in corso sia sulle infrastrutture esistenti, sia per le linee di prossima costruzione. Il modello è stato svelato al pubblico durante l’incontro “Roma si muove”, tenutosi proprio presso l’ex deposito dell’azienda di trasporti.

Le visite sono totalmente gratuite. Saranno organizzati due gruppi (massimo 40 persone per gruppo) con visite della durata di 1 ora alle 9:50 e alle 10:50 e sarà necessario prenotarsi.