25 aprile: Montecitorio a porte aperte per l'anniversario della Liberazione

A Roma lunedì 25 aprile, in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione, nuova edizione della manifestazione 'Montecitorio a porte aperte'. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro: l'Aula, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all'illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la sala della Lupa; la sala della Regina; la sala Aldo Moro, con il nuovo allestimento dopo il restauro delle Nozze di Cana; la sala del Cavaliere.

L'accesso al palazzo ha luogo mediante un sistema di predeterminazione degli orari di ingresso - dalle 10 alle 13.30 - per i vari gruppi e del numero dei visitatori per ciascun gruppo. Tale sistema prevede l'emissione di biglietti gratuiti per la visita, da prenotare direttamente sul sito della camera: fino a 4 biglietti se la prenotazione è effettuata da un adulto, mentre se è un minore a prenotare, il sistema emette un solo biglietto. E' possibile prenotare solo per gli orari di visita che registrino ancora posti disponibili.

La prenotazione online può essere effettuata sino a trenta minuti prima dell'inizio del turno di visita prescelto. I possessori dei biglietti sono tenuti a presentarsi all'ingresso di piazza Montecitorio dieci minuti prima dell'orario indicato sul biglietto, con documento e green pass (restano esclusi da questo obbligo i minori di anni 12 e chi è stato esentato dalla campagna vaccinale anti covid).

Durante la visita è obbligatorio l'uso della mascherina che verrà consegnata all'ingresso del palazzo. Dopo l'ingresso del rispettivo gruppo, non è consentito l'accesso di eventuali ritardatari. E' possibile prenotare la visita da martedì 19 aprile alle ore 10 al link web eventi.camera.it.