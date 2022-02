Il "Viscontino" liberato: dopo 14 anni tolte le impalcature

Il "Viscontino", la scuola media statale Ennio Quirino Visconti nel rione Monti in via IV Novembre, è stato finalmente messo in sicurezza. I lavori iniziati il 20 settembre 2021 hanno riguardato la facciata e il balcone di Palazzo Ceva e sono stati eseguiti da Sorgente Sem specializzata nel restauro conservativo di immobili di pregio.

Costruito nel Settecento e parte del sito archeologico dei Mercati di Traiano, Palazzo Ceva da oltre un secolo è di proprietà pubblica, sottoposto a tutela architettonica, espropriato "per cause di pubblica utilità" dal comune nel 1888.

Dal 2015 in diverse occasioni si è ipotizzato lo sgombero delle classi di scuola secondaria di primo grado ospitate nel prestigioso ma pericolante stabile, tentativi che la stessa dirigente scolastica Piera Guglielmi in una circolare di cinque mesi fa ricordava così: "I genitori, i docenti e gli alunni non si sono arresi alla forza di quanti con indifferenza hanno lasciato che un edifico che ospitava una scuola cadesse nel dimenticatoio dopo i lavori, non ultimati, del 2006".

Quattordici anni di impalcatura a "tenere su" la facciata e gli arredi. Nel frattempo la scuola "ha riaperto e messo in sicurezza il terrazzo - spiega sempre la preside del "Viscontino" - sgomberato il terzo piano, recuperato arredi, libri, archivio storico, realizzato un'aula magna, due aule e ripristinato i bagni al terzo piano, sostituito 17 infissi e tinteggiato gli spazi".

Adesso l'intervento di messa in sicurezza ha riguardato l'ingresso monumentale "che versava in condizioni di grave degrado" si legge nel comunicato sulla fine dell'opera "con interventi di puntellamento provvisori a sostegno del balcone sovrastante il portone di ingresso". I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale, l'eliminazione delle puntellature, lo smontaggio delle parti in pietra sconnesse della balaustra, la sostituzione dei perni e delle grappe in ferro ossidati, il rifacimento dei frontalini e delle parti dell'intradosso in intonaco, il restauro degli elementi lapidei, il restauro del portone in legno e delle decorazioni di pregio presenti sotto al balcone e sulle mensole.

“È stato il lavoro di squadra che ha consentito di restituire alle giovani generazioni e ai ragazzi un ingresso degno della scuola – ha dichiarato Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo – la scuola intesa come luogo di formazione per il futuro. Ed io ringrazio per questo lavoro tutti coloro che hanno collaborato a conservare e a tramandare il nostro patrimonio alla Città”.