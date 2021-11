Virgilio occupato, gli studenti: "La preside ha chiesto lo sgombero, noi resistiamo"

E' arrivata al terzo giorno l'occupazione del liceo Virgilio, preso da oltre duecento studenti alle 19 del giorno di Ognissanti. La protesta, decisa durante l'ultima di molte assemblee che si sono svolte nelle settimane precedenti ("eravamo in 500 a votare, è stata una scelta unanime"), nasce dalla volontà di porre all'attenzione delle istituzioni i disagi emersi negli ultimi due anni da parte di ragazze e ragazzi che frequentano il classico di via Giulia.

Non solo orari scaglionati e impossibilità di vivere i momenti di pausa all'aperto e in socialità a causa dei protocolli anti-Covid 19. Al centro delle istanze degli occupanti c'è anche il desiderio di un nuovo tipo di scuola: "Quella che viviamo oggi ci rende passivi e la pandemia ha causato presa di coscienza collettiva in questo senso - hanno fatto sapere gli studenti - , che ha portato alla voglia di stravolgere e ribaltare questa condizione".

Nelle ultime ore si è conclusa l'interlocuzione con la dirigente scolastica, Isabella Palagi. "Come da prassi ci ha comunicato di aver inoltrato alle forze dell'ordine la richiesta di sgombero - spiegano dal collettivo autorganizzato del Virgilio -. Questo fatto non è un atto esclusivo contro la nostra occupazione, in quanto tutti i dirigenti scolastici in caso sono tenuti a farlo in questi casi. Detto ciò l’occupazione continua ad essere molto partecipata, i corsi anche".

Oggi, giovedì 4 novembre, si è tenuto un corso sui fatti avvenuti durante il G8 di Genova nel 2001 e dalle 14 è stato proiettato il film "Diaz". Inoltre, è andato in scena un incontro con un gruppo di giovani palestinesi. Tra le varie attività ricreative organizzate, anche un "anti-concorso" di fotografia a tema riscatto, con foto inviate da ragazze e ragazzi del liceo. "Abbiamo deciso di chiamarlo anticoncorso - spiegano - perché non ci sarà un vincitore, in tal modo vogliamo permettere a tutte e tutti di partecipare senza pressione e competitività, ma solo per il piacere di esprimersi e di fare fotografia".