Abusi e maltrattamenti sui minori: al Bambino Gesù oltre 200 casi l'anno

Abusi in famiglia, incuria, traumi da guerra, maltrattamenti fisici e psicologici. Nell'80% dei casi fenomeni che si manifestano all'interno delle mura domestiche. E' questo lo scenario, riguardante i minori, che è stato fornito dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù rispetto a 40 anni di attività nel campo, in occasione della Giornata Internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni del 4 giugno.

I maltrattamenti sui minori

Il nosocomio romano ha snocciolato dati e statistiche, sottolineando quanto i casi siano in crescendo, con circa 130 casi nuovi ogni anno. Più di 3mila casi tra il 2009 e il 2024, cioè da quando le situazioni di rischio vengono identificate grazie a un'apposita procedura di screening. L'età media è di 12 anni.

Le forme di abuso riscontrate

Tra le forme di abuso più frequenti, si annoverano il maltrattamento fisico e psicologico, la "patologia delle cure" ovvero il tipo di violenza che passa dall'incuria totale fino all'eccesso, anche tramite la somministrazione di farmaci non necessari. Ma anche la cosiddetta violenza assistita, cioè quando il minore assiste a una qualche forma di violenza esercitata su figure di riferimento come un genitore, un fratello o una sorella. Fino all'abuso sessuale.

Lo screening per scovare i casi

Come detto, è dal 2009 che il Bambino Gesù ha aperto un focus particolare sul rilevamento di episodi di violenza e abuso nei confronti di minori. Una volta che il bambino o la bambina arrivano al pronto soccorso, o viene ricoverato in regime ordinario o si reca in ambulatorio accompagnato da un adulto, in presenza di particolari segni sospetti viene attivato un percorso clinico specifico gestito a vari livelli e in base alle varie competenze da medici di pronto soccorso, traumatologi, psicologi, neuropsichiatri e medici legali. In base alla diagnosi, parte un iter di cura focalizzato sulle patologie identificate. In media, fa sapere l'ospedale, ogni anno in pronto soccorso vengono intercettati 80 casi in media, ai quali si aggiungono quelli identificati durante i ricoveri ordinari o l'attività ambulatoriale. I pazienti su cui si sospettano o sono stati accertati abusi, vengono quasi tutti presi in carico dalla Neuropsichiatria, inseriti nel percorso "Child Care". Stesso percorso anche per chi viene segnalato da strutture esterne come autorità giudiziaria, altri nosocomi, Asl.

Oltre 5mila abusi in 40 anni

Dal 1982 a oggi, il Bambino Gesù ha registrato oltre 5mila casi, il 60% dei quali da quando è partito lo screening dedicato. Rientrano in questa casistica anche bambini e ragazzi provenienti da teatri di guerra come molti stati africani, la Siria e in ultimo l'Ucraina. In base ai dati di UNHCR, Intersos e Protezione Civile riferiti al periodo novembre-dicembre 2022, in Italia sono arrivati 49.444 minori dall'Ucraina in seguito all'invasione russa. Scendendo nel dettaglio, tra il 2008 e il 2022 sono stati 3.200 i casi seguiti in day hospital, tutti abusati o maltrattati: una media di oltre 200 l'anno, con 130 nuovi casi ogni anno e 70 in "follow up", quindi usciti dal percorso ma seguiti ciclicamente a distanza.

Il podio degli abusi

La "patologia delle cure" è l'abuso più registrato tra i casi passati per il Bambino Gesù. Seguono la violenza assistita, l'abuso sessuale e il maltrattamento fisico e psicologico. L'80% degli abusi, di qualsiasi genere, è stato compiuto in ambito familiare. L'abuso sessuale, nella fascia tra i 7 e i 18 anni, ha un'incidenza tre volte superiore tra le femmine rispetto ai maschi, mentre per tutte le altre tipologie c'è un sostanziale equilibrio di genere.

Riconoscere i segnali

L'ospedale romano, oltre all'attività clinica, da tempo cerca di fornire informazioni precise ed esaustive per aiutare le possibili vittime a riconoscersi e chiedere aiuto nel modo corretto. Sul sito del Bambino Gesù, infatti, sono consultabili contenuti realizzati dai neuropsichiatri con tutte le informazioni, dedicate ai ragazzi, per capire se stanno vivendo situazioni potenzialmente rischiose, ma anche per i genitori affinché intercettino il problema tramite i segnali. Esiste poi una helpline, chiamata "Lucy" (06.6859.2265), un servizio gratuito di assistenza e consulenza telefonica per famiglie e minori in difficoltà, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. Un team di psicologi dell’Unità operativa di Neuropsichiatria del Bambino Gesù risponde alle richieste di aiuto che riguardano, in situazioni d’emergenza, la sofferenza psichica di bambini e adolescenti.

Il progetto "Sorridi nel buio"

All'interno del reparto di Neuropsichiatria è stato sviluppato anche un progetto che si chiama "Sorridi nel buio", che vede protagonista un gruppo di bambini dagli 8 ai 12 anni, con situazioni difficili alle spalle. Tramite la creatività, espressa prevalentemente con i disegni, i bambini e le bambine che frequentano la casa famiglia "Il Tetto Casal Fattoria" a Castel Di Leva, raccontano tramite linee, forme e colori i traumi subìti. Da coccodrilli che mangiano un cuore ad alberi rosso sangue a visi sorridenti circondati dal nero (da qui il nome al progetto, sorridi nel buio) fino a persone che urlano e altre figure spaventose. "I ragazzi che vengono nel nostro Servizio - spiega Paola De Rose, neuropsichiatra del Bambino Gesù referente del percorso 'Child Care' - portano nella mente e nel cuore i segni della violenza; alcuni li esprimono chiudendosi e buttandosi giù, altri mettendo in atto comportamenti dirompenti, alcuni congelano le emozioni, altri le fanno esplodere. Tutti, però, hanno la possibilità e il diritto di cambiare la traiettoria a cui la vita fino a questo momento li ha esposti. Ed è proprio il compito di noi adulti contribuire alla cura di queste ferite".