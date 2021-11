Violenza sulle donne, 4 scuole vincono il premio dedicato alle vittime del Circeo

Nell'ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Regione Lazio ha premiato quattro istituti scolastici di Roma e provincia, vincitori del concorso "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez". Istituito nel 2019 in collaborazione con la commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione e diritto allo studio e curato dal Progetto ABC (Arte, Bellezza, Cultura), il premio è alla memoria delle due ragazze vittime della violenza maschile in una villetta di San Felice Circeo, il 29 settembre 1975.

Le scuole premiate

A ricevere il premio, un voucher di 5.000 euro per acquistare materiale a supporto della didattica, sono stati l'IICS Carlo e Nello Rosselli di Aprila con "La mia nuvola" per la categoria Elaborati Scritti, lo scientifico Newton di Roma con "Stop" per la categoria Creazioni Artistiche, il liceo Ugo Foscolo di Albano che ha realizzato il corto "Volevo solo divertirmi", il Democrito di Roma con "Briciola" per la categoria Prodotti Musicali. Menzione speciale a "Chiudi gli occhi", altro elaborato a firma delle ragazze e dei ragazzi del Foscolo di Albano.

"Un percorso che li ha resi consapevoli"

"Questo premio è stato per ragazze e ragazzi un percorso che li ha resi più consapevoli - ha dichiarato Enrica Onorati, assessora alle Pari Opportunità della Regione - portandoli a conoscere i meccanismi profondi celati dietro agli stereotipi e nutrimento del fenomeno della violenza maschile sulle donne". Hanno preso parte alla cerimonia, che si è tenuta al Teatro Argentina, anche la presidente della commissione Pari Opportunità Eleonora Mattia, la conduttrice e attrice Veronica Pivetti, la fumettista Michela Rossi, il fondatore di Spaghetti Unplagged Davide Dose, le attrici Francesca Inaudi e Benedetta Porcaroli, il cantautore e figlio d'arte Leo Gassman e Roberto Colasanti, il fratello di Donatella, una delle due vittime del Circeo.

I fatti del Circeo

Il massacro del Circeo è uno dei fatti di cronaca nera più efferati che si sono verificati nella nostra regione, portato recentemente al cinema dal regista Stefano Mordini (trasposizione cinematografica dell'opera di Edoardo Albinati). I fatti si sono consumati tra il 29 e il 30 settembre 1975 in una villetta di San Felice Circeo, pochi chilometri da Roma, dove Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, all'epoca di 17 e 19 anni e provenienti dal quartiere popolare della Montagnola, vennero portate con l'inganno da tre rampolli della Roma Bene, legati agli ambienti dell'estrema destra: Angelo Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido. Per ore le due giovani subirono torture e stupri: Donatella riuscì a salvarsi, nonostante il tentativo di strangolamento e i colpi ricevuti con una spranga di ferro, fingendosi morta mentre insieme all'amica Rosaria (annegata in una vasca da bagno) venivano caricate nel portabagagli di una Fiat 127 e portate a Roma.