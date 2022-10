I vincitori della Start Cup Lazio 2022

Oggi in occasione di Future Sight la manifestazione dedicata al 40esimo anniversario della fondazione dell’Università di Tor Vergata si è svolta l’ottava edizione della Start Cup Lazio 2022.

L’ottava edizione del più Business Plan Competition regionale che sostiene e premia i migliori progetti di impresa innovativa generati nelle Università e negli Enti di Ricerca del Lazio ha visto 27 team ammessi alla finale. Il tema della finale SLC è : “Dalle idee dei ricercatori e degli studenti all’impresa per un futuro sostenibile”

Durante l’evento i team di aspiranti imprenditori hanno raccontato in brevi pitch il valore del loro progetto d’impresa innovativa nei settori Life Sciences- MedTech, ICT Cleantech & Energy, Industrial, a una Giuria di esperti, professionisti e accademici e poi sono stati assegnati dei Premi e Menzioni Speciali

Menzione Speciale “Green & Blue”, conferita da Riccardo Luna (Gruppo Editoriale Gedi) per i migliori progetti di impresa ad impatto sul climate change in grado di integrare innovazione, tecnologia, protezione e valorizzazione delle risorse naturali, al fine di generare crescita economica e tutela dell’ambiente, assegnate a: Lab4green (Sapienza Università di Roma) e Lit (Università Roma Tre).

Menzione Speciale “Social Innovation”, conferita da Michele Svidercoschi (Gruppo AlmavivA) ai migliori progetti nel campo dell’innovazione sociale in base ai criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative, assegnata a: Steps2green (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Sport R-evolution (Università di Cassino e del Lazio Meridionale), Teepview (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) e Degustibus (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”).

Menzione Speciale “Pari Opportunità”, conferita da Marco Lotito (Search On Media Group) e Michela Mari (Osservatorio Imprese Femminili – Università di Roma “Tor Vergata”) ai migliori progetti nel campo delle pari opportunità e volti a favorire l’imprenditorialità femminile, assegnata a: Ribalta (CNR/Università di Roma “Tor Vergata”) e Healthy Connection (Università LUMSA).

Menzione Speciale “Migliore Startup Innovativa Giovani”, conferita da Corrado Savoriti (Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria) per i migliori progetti di impresa il cui team è composto per più del 50% da soggetti – incluso il referente – di età compresa tra i 18 e i 35 anni, assegnata a: OAI - Open Art Images, (Sapienza Università di Roma e Università Luiss Guido Carli) e Bufaga (Università Roma Tre).

Premio Speciale “Regione Lazio”, conferito da Nicola Tasco (Lazio Innova) per l’accesso al percorso Lazio Innova di formazione per design di prodotto e definizione del modello di business (compreso l’eventuale supporto alla progettazione/prototipazione) o di go-to-market in funzione del livello di sviluppo del progetto imprenditoriale, assegnato a: Bufaga (Università Roma Tre), Lit (Università Roma Tre), Adopera (Università LUMSA), HarmonicV (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Lab4green (Sapienza Università di Roma) e Probiomics (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”).

Premio Speciale “Lazio Innova”, conferito da Nicola Tasco (Lazio Innova) per l’accesso diretto alla Scuola d’Impresa di Spazio Attivo, assegnato a: DARTS (Sapienza Università di Roma) e Teepview (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”).

Premio Speciale “Intesa Sanpaolo Innovation Center”, conferito da Roberto Gabrielli (Intesa Sanpaolo) per l’ammissione diretta di 2 progetti finalisti ad uno dei percorsi di valorizzazione per startup di Intesa Sanpaolo Innovation Center, assegnato a: Protein Italy (Universià degli Studi della Tuscia) e Bufaga (Università Roma Tre).

Premio Speciale "LVenture Group", conferito da Eric Larsen (LVenture Group) per l’ammissione diretta all’ultima fase di selezione del percorso di accelerazione, assegnato a: Bufaga (Università Roma Tre) e Lit(Università Roma Tre).

Premio Speciale "INNOVA", conferito da Aleardo Furlani (INNOVA) per l’accesso al programma di accelerazione B-HUB FOR EUROPE che include servizi di incubazione e accelerazione per imprese innovative proprietarie di una soluzione tecnologica in ambito Deep-Tech, assegnato a Strain (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”).

Premio Speciale “Rogue Data”, conferito da Gustavo Mastrobuoni (Rogue Data) per l’ammissione al programma di incubazione e partecipazione alla progettazione di soluzioni in ambito Smart City, assegnato a: RCoffee (Università di Roma “Tor Vergata”).

I vincitori

Questi i vincitori della VIII edizione della Start Cup Lazio: Per i Team Ricercatori, che accedono al Premio Nazionale per l'Innovazione - PNI 2022 che si svolgerà in presenza a l'Aquila giovedì 1 e venerdì 2 dicembre: 1° Classificato: HarmonicV (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), 2°Classificato: Lab4green (Sapienza Università di Roma), 3° Classificato: Probiomics (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), 4° Classificato: RNAThera (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), 5° Classificato: OAI – Open Art Images (Sapienza Università di Roma), 6° Classificato: Protein Italy (Università degli Studi della Tuscia). Eccoli nel dettagio:

Bufaga (Università di Roma Tre): un dispositivo smart, adattabile su ogni mezzo di trasporto, in grado di rimuovere dall’aria gli inquinanti atmosferici e di raccogliere dati sui livelli di inquinamento.

Lit (Università di Roma Tre): una app per rendere il risparmio energetico semplice e accessibile, garantendo la massima usabilità ed efficienza per chi vuole risparmiare in bolletta o per chi è attento al green.

Adopera (Università LUMSA): offerta di servizi alle aziende, che hanno la necessità di assumere personale qualificato in termini di soft e hard skill, e agli studenti alla ricerca di una prima esperienza lavorativa.

RNAThera (Università di Roma “Tor Vergata”): servizi di sviluppo di molecole a base di RNA terapeutico per la cura di malattie rare basato su una tecnologia innovativa brevettabile destinata ad aziende biotech e farmaceutiche

OAI – Open Art Images (Sapienza Università di Roma – Università LUISS Guido Carli): una piattaforma open-access che permette la ricerca, la scoperta e il riuso di immagini di alta risoluzione di opere d’arte mondiali

Protein Italy (Università degli Studi della Tuscia): allevamento di mosca soldato e sviluppo di prodotti di qualità per la mangimistica.

Questa la classifica per i Team Studenti, 1° Classificato: Bufaga (Università Roma Tre), 2°Classificato: Lit (Università Roma Tre), 3° Classificato: Adopera (Università LUMSA).