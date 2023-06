Roma e provincia sbancano al Lotto: vincite da oltre 400mila euro

Weekend da sogno per il Lazio che nell'ultima estrazione del Lotto di sabato 3 giugno ha festeggiato diverse vincite. Infatti nella Capitale e in provincia state registrate schedite vincenti per un totale di quasi 500mila euro.

Le vincite a Roma

A Roma città sono due i giocatori a festeggiare la vincita. Infatti nella Capitale sono stati vinti 33.750 euro con un terno sulla ruota di Roma (3-19-22 i numeri vincenti) e altri 13.500 euro con un altro terno stavolta sulla ruota di Venezia (3-11-50 la combinazione fortunata). Un 6 doppio oro invece è valso a un terzo giocatore la vittoria di 8 mila euro.

In provincia

È a Subiaco però dove si registra la vincità più alta del weekend ovvero 216.600 euro vinti grazie alla combinazione 3-19-22-90 sulla ruota di Roma e all'opzione Lottopiù, con una giocata del valore di 4 euro. Sempre a Subiaco altre due vincite: una da 21.660 euro con una giocata su tutte le ruote e una da 17.400 euro.

Altri festeggiamenti a Guidonia Montecelio con una schedina vincete dal valore di 92.391,30 euro grazie al Simbolotto sulla ruota di Napoli. A Civitavecchia messo a segno un 9 Oro da 50 mila euro