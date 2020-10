Gioca 4 euro su un'estrazione frequente e ne vince 100mila

Il 10eLotto, gioco moltiplicatore realizzato da Lottomatica basato sul principio dell’estrazione casuale tra 90 numeri, 20 dei quali sono vincenti e di cui 2 si aggiudicano il titolo di numeri oro, premia un giocatore di Roma che ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. La dea bendata ha baciato il fortunato giocatore che ha vinto il premio con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente.

Non l'unica vincita nella Capitle. In provincia di Roma, a Roiate, così riporta Agipronews,è stato realizzato un 8 Oro da 30mila euro. Poker di vincite da 20mila euro a Lustra (SA), Castel San Giovanni (PC), Lugo (RA) e Bolzano. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 21,8 milioni di euro, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.