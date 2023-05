Vincenzo D'Amico annuncia su facebook la sua malattia

"Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!". Poche parole, quelle giuste, per dare la più drammatica delle notizie. Vincenzo D'Amico, ex calciatore della Lazio dello scudetto, ha scelto la sua pagina facebook per annunciare ai tifosi e agli amici virtuali la sua malattia. In pochi minuti la sua bacheca è stata sommersa di messaggi d'affetto e di incoraggiamento.

D'Amico è tra i calciatori più amati nella storia della Lazio, talento indisciplinato della Lazio scudettata nel 1974, quella di Maestrelli e Chinaglia. Colori, quelli biancocelesti, vestiti in maniera quasi ininterrotta dal 1971 al 1986, con una sola breve parentesi nel Torino. Un trasferimento sofferto, condito dalle sue lacrime, ma accettato perché con quei soldi la Lazio riuscì a salvarsi dal fallimento. Appena un anno dopo tornò alla "base" e con i suoi gol salvò la squadra dall'onta della serie C.

Ben 336 le presenze, condite da 49 gol. In anni più recenti è diventato commentatore Rai, conquistando i telespettatori, oltre che per la competenza, anche per la sua verace simpatia.