Le "case di nessuno" ad Acilia: entro dicembre il Comune vuole consegnarle agli abitanti

C'è un quartiere nato a inizio anni '50 grazie a fondi privati, in parte provenienti addirittura dall'allora Papa Pio XII, che ha salvato centinaia di persone dalle baracche e dalla strada nel Secondo Dopoguerra. Oggi, a distanza di oltre 70 anni, chi ci vive vuole sapere se potrà restarci e a quali costi. Sì, perché in tutti questi anni le scelte amministrative del Comune non hanno aiutato a chiarire alcuni punti: uno su tutti, se le case costruite a scopi sociali sono da considerarsi Erp o patrimonio indisponibile. Entro dicembre, però, una risoluzione prima approvata in X municipio e poi in assemblea capitolina dovrebbe portare a una nuova delibera, che metta un punto definitivo sulla sorte degli abitanti del quartiere tra Acilia e Dragona.

Il villaggio di Roma sud costruito dai privati per gli sfollati

Villaggio San Francesco si trova sulla via del Mare, nella frazione di Acilia. E' un esempio unico a Roma di edilizia sociale nata con fondi privati, ai quali partecipò anche il Vaticano con una donazione di 75.000.000 di lire da parte di Papa Pio XII. Le case realizzate vennero regalate agli sfollati della guerra, sopravvissuti ai bombardamenti ma anche semplicemente rimasti senza casa negli anni della fame. A distanza di decenni, con varie generazioni che si sono succedute in questi alloggi e hanno tentato, a proprie spese, di apportare migliorie altrimenti impossibili, chi si trova oggi a Villaggio San Francesco vuole diventarne pienamente proprietario. O avere quanto meno la garanzia di poterci restare fino alla morte, senza timore di essere sfrattato.

Il cortocircuito dell'amministrazione: case Erp o patrimonio indisponibile?

Un anno fa il problema è stato risollevato nel corso di una commissione patrimonio richiesta dal consigliere di opposizione Antonio De Santis. La matassa da sbrogliare è relativa allo status degli alloggi, realizzati con un investimento privato complessivo di 300.000.000 di lire: sono Erp o patrimonio indisponibile? Ventiquattro anni fa l'Avvocatura capitolina escludeva che potessero essere edilizia residenziale pubblica. Sette anni dopo durante la giunta Walter Veltroni, veniva deliberato il contrario: sono case Erp. Confusione totale, per gli uffici, per la politica e soprattutto per gli inquilini. Finalmente, soprattutto dopo la commissione di giugno 2022, le forze politiche sarebbero d'accordo su un punto: non si possono assegnare quegli alloggi con la graduatoria per le case popolari.

Il desiderio degli inquilini: comprare casa al giusto prezzo

Chi ci vive vuole comprarle, ma al giusto prezzo. Non secondo i valori OMI, cioè l'osservatorio sul mercato immobiliare che ciclicamente stabilisce i prezzi al metro quadro in base a una serie di parametri commerciali. Anche perché molte famiglie, negli anni, hanno speso di tasca propria per mettere a norma e ammodernare le palazzine. E poi perché esiste una convenzione, mai superata, datata 1950 che considera le case come una donazione fatta al Comune e nella convenzione si specifica che gli scopi devono restare quelli delle origini, quelli che hanno spinto dei privati a spendere milioni di lire per regalare case agli sfollati e ai poveri. "Valutiamo gli abusi, quantifichiamo gli interventi fatti dagli inquilini e mettiamoci a tavolino per determinare i riscatti" dichiarava il consigliere dem Giovanni Zannola un anno fa.

Entro dicembre una nuova delibera su Villaggio San Francesco

Adesso, come fa sapere il presidente della commissione politiche abitative e patrimonio, Yuri Trombetti, la strada è segnata: "In X municipio oggi (7 settembre, ndr) voteranno all'unanimità una risoluzione - spiega - nella quale si chiede di superare la delibera di giunta del 2006, che è vecchia e crea confusione, nella quale si chiede di rispettare la convenzione del 1950 ancora vigente, quindi lo scopo sociale di quelle case costruite oltre settant'anni fa, istituendo un tavolo tecnico e agevolando il riscatto degli alloggi da parte delle famiglie che ci vivono. Questo atto verrà acquisito anche dal consiglio comunale ed entro la fine dell'anno contiamo di avere una nuova delibera che metta nel cassetto quella di 17 anni fa".

Cosa chiede la risoluzione del X municipio

Nella risoluzione firmata da diversi consiglieri di maggioranza del X municipio, si chiede tra le altre cose di permettere agli inquilini che non hanno possibilità economiche di riscattare l'immobile, di restare fino al decesso a condizioni di locazione agevolata, per poi mettere in vendita l'alloggio dando diritto di prelazione a chi risiede a Villaggio San Francesco. Ma anche di permettere, a chi vuole comprare, di farlo in contanti o tramite il "rent to buy", l'affitto propedeutico all'acquisto, così da rendere meno complesso e dispendioso l'investimento da parte di molte famiglie.