Un “Villaggio dell’ Esercito” in piazza del Popolo per i 162 anni della forza armata

Sono trascorsi 162 anni dalla costituzione dell’esercito italiano. Una ricorrenza che viene celebrata con l’organizzazione d’una serie di eventi volti a rafforzare il rapporto tra la forza armata e la popolazione.

Nell’ambito degli appuntamenti previsti per celebrare l’anniversario, il 29 aprile in piazza del Popolo è stato allestito il “Villaggio Esercito”. E’ stata per l’occasione allestita una parete di arrampicata di roccia, il percorso military fitness Folgore, il simulatore di volo “Rolfo” dell’aviazione dell’esercito, il simulatore di tiro biathlon, lo stand dimostrativo con striscia addestrativa per ricerca ordigni ed esplosivi.

Sempre nella centralissima piazza del Popolo è stato allestito un simulatore di moto, il robot Counter-Improvised Explosive Devices, il simulatore Live and Virtual Station Training VBS—3, e diversi mezzi in mostra statica.

Nel “Villaggio” arricchito dalla musica di “Radio Esercito” sono inoltre stati sistemati stand promozionali e predisposti team informativi. Inoltre, nei pomeriggi dal 29 aprile al 2 maggio, sarà possibile assistere alle esibizioni di quattro differenti bande dell’esercito lungo un percorso che si snoda fra piazza del Popolo e piazza di Spagna. Le iniziative organizzate per rendere omaggio ai 162 anni dell’esercito italiano, culmineranno il 4 maggio con una cerimonia militare.