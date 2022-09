Villa Maraini in agitazione: "Così la Regione ostacola le terapie per i tossicodipendenti"

Come nel 2019, di nuovo martedì 20 settembre la fondazione Villa Maraini protesterà davanti alla sede della Regione per chiedere maggiore libertà per gli utilizzatori di sostanze di accedere alle terapie.

Il fondatore del centro che si occupa di accogliere i tossicodipendenti ogni giorno, nella sua sede di via Bernardino Ramazzini a Monteverde, accusa l'ente di "boicottare" le attività terapeutiche della fondazione: "È incredibile l'ostilità della burocrazia e dei governanti della Regione Lazio - denuncia Massimo Barra - nei confronti delle nostre attività terapeutiche. Vengono spesi più soldi per ostacolare che per favorire la cura degli utilizzatori di sostanze. Sarebbe troppo lungo fare l'elenco delle azioni e delle omissioni contro Villa Maraini".

In piazza Oderico da Pordenone, come accaduto tre anni fa, manifesteranno gli utenti in cura i loro familiari, gli operatori, i medici, gli psicologi, i tirocinanti e volontari della struttura, ma anche semplici cittadini "che hanno visto con i loro occhi l'azione quotidiana di Villa Maraini in strada, svolta anche in loro favore" fanno sapere dal centro.

"Un'elevata percentuale di fatti di cronaca nera è legata alla droga - prosegue Barra - , se una persona non viene conosciuta e curata è un problema per sè e per gli altri, questo tocca tutti, per avere città più 'sicure' si deve affrontare anche questo problema, ma in chiave moderna e non repressiva".

Tra le richieste di Villa Maraini, reiterate negli anni, c'è quella del rispetto della legge 309 del 1990 e quindi la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. "Curiamo 600 persone al giorno - fa sapere la fondazione - ma la Regione ce ne fa accreditare solo 30. Inoltre, vogliamo l'accreditamento h24 anche per i detenuti, non solo h12 come ci è permesso fino ad ora".