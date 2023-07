La villa della famiglia Gucci in vendita per 15 milioni di euro

La famiglia Gucci ha messo in vendita una villa da sogno a due passi dal centro di Roma. Siamo nel quartiere della Camilluccia, a Roma nord, vicino a via Mario Fani e allo Stadio Olimpico. La proprietà, immersa in un parco da 7.000 metri quadrati, si estende per 1.200 metri quadrati e per chi vorrà, sarà necessario sborsare una cifra molto vicina ai 15.000.000 di euro.

La villa dei Gucci in vendita

La villa è frutto della volontà di mettere radici anche nella Capitale da parte di Aldo Gucci, figlio di Guccio, capostipite della famigerata famiglia di stilisti. Negli anni '40 Aldo si spostò da Firenze a Roma, visto che gli affari si erano ampliati e iniziò a costruire la proprietà, finita nel 1951. In stile inglese (la moglie era britannica, Olwen Price) misto ad accenti toscani, come si legge anche nella descrizione fornita da Forbes Global Properties che ne propone la vendita. Quando si entra dal cancello e si percorre il viale alberato, da lontano già si apprezzano le tipiche "bow-windows" in stile inglese, fortemente volute dalla donna sposata nel 1927 e dalla quale Aldo Gucci ebbe tre figli. Accanto alla villa principale c'è una seconda struttura, da ristrutturare, con accesso da via Pecori Giraldi e che è stata costruita successivamente, a inizio anni '60, per uno dei figli. Nello spazio esterno si trova uno ricovero coperto per le auto, una piscina servita da uno spogliatoio con bagni e un ricovero per gli attrezzi. Dietro il giardino principale, la villa dei Gucci "nasconde" una seconda villa che potrebbe essere utilizzata come ufficio, ma anche come "guest house" rappresentando un investimento.

Tre piani più il rooftop e una vista mozzafiato su Roma

La lussuosa proprietà principale della famiglia Gucci si sviluppa su quattro piani: al primo un ingresso imponente con una scala in legno, un salone con "bow-window" e camino, un secondo salone con pianoforte, sala da pranzo, studio e ampio bagno per gli ospiti. Al secondo piano la camera da letto padronale con le finestre che affacciano sul giardino e la piscina, due bagni interni, una cabina armadio e sullo stesso piano altre 4 camere da letto ognuna con il suo bagno. A terzo piano uno spazio largo e panoramico con camino e vista mozzafiato su Roma, una camera da letto con bagno, una terrazza e una scala che porta a un enorme e panoramico rooftop. Nelle giornate migliori si può vedere l'Altare della Patria. A livello del giardino c'è la cucina, una sala biliardo, la lavanderia e una parte dedicata un tempo alla "servitù", con due stanze, un bagno, una stanza più piccola e un garage. Ogni piano è collegato da un ascensore.

La seconda villa è di 900 metri quadrati e necessita una ristrutturazione, è su tre piani e ha un accesso indipendente circondata da un parco di 3.000 metri qiadrati che include una serra e due costruzioni esterne.