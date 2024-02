Pier Silvio Berlusconi vuole comprare Villa Grande, l'ultima casa romana del Cavaliere

L'ultima dimora romana di Silvio Berlusconi rimarrà in famiglia. Il secondogenito Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaforeurope, sarebbe intenzionato ad acquistare Villa Grande, prestigiosa residenza nel cuore dell'Appia Antica.

Pier Silvio Berlusconi vuole comprare Villa Grande

L'indiscrezione arriva da Il Sole24Ore, che riferisce di un accordo tra i cinque figli del Cavaliere, morto a 86 anni il 12 giugno 2023. Gli eredi, infatti, stanno decidendo del destino di tutti gli immobili di prestigio in possesso del fondatore di Forza Italia e tra questi c'è Villa Grande, nota anche come "Villa Zeffirelli". Ad essere interessato a comprarla sarebbe uno di loro, Pier Silvio, il secondogenito nato dal matrimonio con Carla Dall'Oglio.

L'ultimo quartier generale romano del Cavaliere

Acquistata per 3,7 milioni di euro nel 2001, in occasione della seconda vittoria di Berlusconi alle elezioni politiche dopo l'esordio nel 1994, negli ultimi anni di vita dell'ex Premier e Cavaliere è stata luogo di importanti vertici politici del centrodestra. Spesso e volentieri la stampa nazionale ha definito "patti di Villa Grande" gli accordi sanciti nelle prestigiose stanze nascoste dai pini dell'Appia Antica. Lì dove Berlusconi ha accolto diversi esponenti dell'alleanza, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Un tempo fu del regista Franco Zeffirelli

L'immobile, come detto in possesso di Berlusconi dal 2001, è stato concesso in comodato d'uso gratuito a colui che lo aveva venduto, Franco Zeffirelli, regista e tra il 1994 e il 2001 anche senatore nelle fila del neonato partito di Forza Italia. Deceduto il 15 giugno 2019, aveva quindi lasciato vuota la villa dove successivamente è tornato a vivere - nei soggiorni romani - Berlusconi.

Affare di famiglia

La villa si estende su 1.250 mq, oltre a quasi 1.200 mq di spazi esterni ed è detenuto dalla Immobiliare Idra Spa, società a sua volta controllata dalla Dolcedrago: il 99,5% di quest'ultima società è di Silvio Berlusconi, quindi ora gestita dagli eredi, mentre il restante 0,5% è in mano a Marina e Pier Silvio Berlusconi.