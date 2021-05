Villa Borghese, ecco la proposta: "Intitoliamo i grandi platani ad artisti come Fracci e Morricone"

Intitolare i tre grandi platani della “Valletta” a uomini e donne che si sono contraddistinti nel campo dell’arte, della musica e della cultura. Dal concorso ippico Piazza di Siena è maturata una proposta che ha già raccolto i primi consensi.

Dove si trovano gli alberi

A Villa Borghese, adiacente agli alberi monumentali della Valle dei Platani, c’è un’area molto apprezzata. E’ conosciuta a Roma come la “Valle dei cani” ed al suo interno ospita tre alberi che spiccano sugli altri. La presenza di questi platani ha suggerito agli organizzatori del concorso ippico ed agli “Amici di Villa Borghese” di lanciare la suggestiva proposta.

Gli artisti scomparsi

Negli ultimi mesi, in coincidenza con uno dei periodi più difficili e drammatici della storia dell'umanità, sono scomparsi artisti straordinari che hanno incrociato i destini di Roma nelle forme più diverse. Ennio Morricone, un genio della musica trasteverino che mai volle separarsi dalla sua città; Gigi Proietti, romano e straordinario interprete della romanità tra le quinte di un teatro; Franca Valeri, milanese di nascita ma romana d'adozione per carriera artistica ed espressione del talento. E, ancora, Ezio Bosso, altro luminare della musica che amava talmente la Capitale da diventarne cittadino onorario nel giugno del 2019, proprio pochi giorni dopo il Concorso di Piazza di Siena; e Sergio Zavoli maestro di giornalismo e televisione che a Roma scelse di vivere e lavorare per una vita. In ultimo, ma solo perché il dolore per la sua scomparsa è recentissimo, la “Signora della danza”, Carla Fracci, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma per dieci anni e ballerina sublime proprio a Piazza di Siena nell'estate del 1996, in un memorabile “Romeo e Giulietta”.

I commenti

“La memoria è importante. L’idea è di conservarla dedicando a questi personaggi del mondo della cultura e delle arti simboli eterni della città di Roma, come i platani di Villa Borghese ha dichiarato Vito Cozzoli, il presidente di Sport e Salute, uno dei tre enti che ha organizzato Piazza di Siena.

L’idea è stata promossa anche da Giovanni Malagò“L'idea di consegnare all'eternità di Villa Borghese questi personaggi straordinari che hanno tratteggiato la nostra vita attraverso la loro arte e loro opere è un gesto che parte dal cuore e vuole rendere indelebile la loro presenza tra noi” ha commentato il numero uno del Coni.

“Piazza di Siena e Villa Borghese rappresentano non solo il cuore degli sport equestri a livello mondiale, con lo straordinario Concorso ippico che sta andando in scena in questi giorni, ma anche e soprattutto il cuore della città per i romani e per tutti coloro che sono qui, ospiti dell'eternità di Roma. Il gesto atletico del nostro sport - ha commentato Marco di Paola, il presidente della FISE - lo si può considerare una forma d'arte in movimento, così come lo è quella di personaggi straordinari che noi vorremmo legare per sempre ai tre magnifici platani della Valletta” .

“Legare i nomi di questi personaggi straordinari ai tre magnifici platani della Valletta di Villa Borghese è un modo per consegnarli alla memoria e all'eternità di Roma” ha invece dichiarato Diego Nepi Molineris, Event Director del Concorso di Piazza di Siena.

La manutenzione dei platani monumentali

D’altra parte non potrebbe esserci un momento migliore perchè, proprio nella storica villa è in atto un’importante operazione di manutenzione e conservazione della Valle dei Platani. Una cura, un’attenzione che adesso si chiede alle istituzioni di riconoscere anche a quei personaggi, ricchi di talento, che hanno intrecciato le loro vite alla capitale.