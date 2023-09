Palazzine a Villa Bianca, i cittadini presentano ricorso al Tar: "Cubatura aumentata del 300%"

Un ulteriore ostacolo si frappone tra la Green Stone Sicaf Spa e l'intento di realizzare nuovi appartamenti all'interno dell'area dell'ex clinica privata Villa Bianca, al Nemorense. Il comitato di quartiere, infatti, ha presentato ricorso al Tar del Lazio, lo scorso 30 agosto, sperando in una sospensione dell'iter amministrativo.

I cittadini di Nemorense contro il progetto edilizio

La storia ormai è nota: un fondo immobiliare ha acquisito nel marzo 2023 l'area dove sorgeva Villa Bianca, una clinica privata che si trova proprio di fronte al parco Nemorense. Chiusa e poi demolita, entro il 2026 dovrebbe diventare un complesso di appartamenti misti tra residenziale normale e residenziale calmierato, noto come "housing sociale". Chi vive nei dintorni non è d'accordo e teme le conseguenze: più traffico, sempre meno parcheggi, meno verde, aumento dell'inquinamento e della densità demografica. La politica si è mossa, più che altro a livello municipale e soprattutto tramite i consiglieri di maggioranza e opposizione, ma adesso la palla passa al dipartimento urbanistica capitolino e all'assessore Maurizio Veloccia, che il 6 settembre pomeriggio incontrerà i cittadini ricorrenti.

I motivi del ricorso presentato al Tar

Leggendo il testo del ricorso, si capisce bene perché il comitato Villa Bianca, costituitosi nel 1998 per impedire la realizzazione del parcheggio interrato proprio di fronte all'ex clinica, non voglia mollare contro il fondo immobiliare: "L'intervento si presta assai poco ad un adeguamento delle infrastrutture e degli standard - scrivono - in funzione dell’enorme aumento del carico urbanistico ed insediativo derivante dalla realizzazione di 144 appartamenti e (pare) 26 negozi, specie se rapportato al numero degli attuali residenti, riferibili alla Vie Bradano e Martignano ed ai Larghi Bradano e di Villa Bianca, oggi stimabile intorno alle 500/600 unità". "La domanda di standard e servizi che deriverà dalla realizzazione del nuovo intervento, circa 47.000 metri cubi di cui circa 30.000 ottenuti tramite premialità, non potrà in alcun modo essere soddisfatta - sottolineano i legali del comitati - anche per le caratteristiche proprie della zona, peraltro, in un contesto in cui già oggi se ne lamenta la carenza, nonostante il carico proveniente dall’area è pari a zero".

"Aumento di volume pari al 300% di quello originario"

Per i ricorrenti il percorso procedimentale che ha portato al permesso di costruire e alla presentazione della domanda di variazione urbanistica, ferma da ottobre 2022 negli uffici dipartimentali "è tanto spregiudicato quanto opaco". "La proprietà dell’area ex clinica Villa Bianca vorrebbe avallare, beneficiando e cumulando premialità stabilite da normative speciali e derogatorie alle previsioni di Piano regolatore, dettate con finalità diverse - accusa il comitato - la realizzazione di una nuova edificazione o, comunque, di un progetto che in nessuna maniera e sotto alcun profilo sarebbe riconducibile a quello del quale si pretenderebbe fosse il completamento. A tale riguardo basti solo considerare che al posto della preesistente Clinica Villa Bianca, costruzione di pregio architettonico di 3 piani e di dimensioni stimabili in circa mc 17.000, immersa in uno splendido parco, che occupava gran parte dell’area di mq 12.500, si ambirebbe ad edificare un complesso edilizio di ben mc 47.000, comprensivi dei vani scala, sviluppati su addirittura 4 palazzi di inaccettabile altezza a destinazione mista, abitativa e commerciale, in sostanza con un aumento di volume pari al 300% di quello originario. Il tutto in area inserita in Zona Omogenea A, urbanisticamente satura e carente di servizi e di superfici a standard".

Le ragioni dei cittadini

Tra i più attivi contro il progetto edilizio della Green Stone Sicaf Spa c'è Carlo Merli, presidente del comitato Villa Bianca: "Non è accettabile trasformare l'ex clinica in un condominio - spiega a RomaToday - , il cambio di destinazione d'uso è stato l'errore principale. Poteva diventare una facoltà universitaria, non palazzine. Così la popolazione residente andrebbe a raddoppiare, lasciando da parte l'aumento delle cubature stimato addirittura nel 300%. L'impatto sul quartiere sarebbe eccessivo, già non ci sono parcheggi, diventerebbe un inferno. Gli ex proprietari dell'area, nel 2022 hanno impropriamente ottenuto un permesso di costruire che è stato ulteriormente modificato con una richiesta di variante che aggiunte metri cubi, è una speculazione edilizia delle peggiori. Incontreremo l'assessore Veloccia, ma per noi da oggi è una controparte, non un alleato". La storia del comitato è legata a quella dei PUP, i piani urbani parcheggi: "Venticinque anni fa impedimmo la realizzazione di quello a largo Villa Bianca - ricorda Merli - per la presenza di catacombe e quindi per il rischio di criticità sulla tenuta dell'area. Adesso ci ritroviamo di nuovo a dover far presente che costruire lì, tra l'altro anche garage interrati, potrebbe rappresentare un pericolo".

Cosa prevede il progetto: 2 palazzi, negozi, parcheggi e un parco

In base al progetto presentato già da tempo dalla Green Stone, entro tre anni al Nemorense dovrebbero sorgere due edifici con destinazione mista: il primo con 6 piani fuori terra, un seminterrato e due piani interrati con 94 alloggi a uso residenziale e 6 commerciali. Il secondo, sempre di 6 piani fuori terra, con 48 unità immobiliari destinate all'housing sociale e due negozi. L'accesso del primo edificio (composto da tre scale) sarà su via Bradano, quello del secondo su largo di Villa Bianca, con intorno un'area di 4.500 mq di verde e spazi di co-working, studi per professionisti e attività commerciali. Previsti anche 260 posti auto interrati e un'altra quota a raso, a disposizione di chi fa visita ai residenti o fruisce delle attività commerciali.

Il commento della Green Stone Sicaf Spa

"Il 30 agosto è stato notificato a Green Stone SICAF S.p.A. un ricorso al Tar da parte del Comitato Villa Bianca - si legge nella nota inviata a RomaToday -, in merito al permesso di costruire nell’area dell’ex clinica Villa Bianca, situata a Roma nei pressi del parco Nemorense; il permesso era stato rilasciato alla precedente proprietà da Roma Capitale, in esito ad un’istruttoria molto ampia che ha visto anche il parere della Regione Lazio, nell’ottobre del 2022. Green Stone, che è un investitore istituzionale vigilato da Consob e Banca d’Italia, ha acquisito l’area a marzo 2023, con l’obiettivo di riqualificare l’area oggi interclusa e degradata, restituendo al quartiere e alla città nuovi e più fruibili spazi verdi attraverso un progetto che coniuga l’innovazione e la sostenibilità con il rispetto della tradizione storica e architettonica del contesto in cui si inserisce. L’intervento urbanistico è caratterizzato da una particolare attenzione alle esigenze del quartiere in termini di verde, aree di sosta e qualità architettonica, nonché da una costante disponibilità al dialogo e al confronto con l’amministrazione locale da parte di Green Stone, al fine di apportare migliorie al progetto. Attendiamo quindi con fiducia il pronunciamento del Tribunale, confidenti nella legittimità dell’operato sin qui svolto dagli enti che hanno autorizzato il progetto".