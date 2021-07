VIDEO | Cucciolo intrappolato in un condotto, i vigili del fuoco scavano un tunnel e lo salvano

Si era infilato in un condotto fognario a Vigna di Valle, nei pressi di Bracciano, ed è rimasto intrappolato, in una giornata in cui le temperature erano bollenti.

Protagonista della storia, fortunatamente a lieto fine, un cucciolo che con i suoi lamenti ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono dunque intervenuti sul posto e hanno usato la search-cam, una speciale telecamera, per individuare il punto un cui il cane era rimasto incastrato. Hanno quindi scavato un passaggio dalla strada e sono riusciti a recuperarlo: un’operazione lunga e delicata che ha salvato la vita del cucciolo, affidato a un veterinario per i controlli.